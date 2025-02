Kedden és szerdán BL – Nem csak egyjátékosnyi a különbség a Milan és a Feyenoord között

Az előzetesen esélytelennek vélt Feyenoord előnyből várja a Milan elleni (mai) visszavágót, ám könnyen lehet, egy korábbi játékosa okozza majd a rotterdami együttes vesztét. Ugyanakkor nem csak Santiago Giménezt kell beleszámítani az egyenletbe…

Az első mérkőzés előtt a legtöbb elemző egyértelműen a Milan továbbjutását várta a párharcból, és bár a különböző valószínűségszámítások szerint továbbra is az olasz csapat az esélyes, a nemrégiben még ezer sebből vérző Feyenoord távolról sincs olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint akár csak egy héttel ezelőtt volt.

Merthogy a holland klubnál éppen a BL-rájátszás előtt történt kisebb földindulás a pocsék év végi és a még rosszabb új évi eredményeket követően. A rotterdamiak négy bajnoki forduló alatt három vereséget szenvedtek el – hogy jobban fájjon, a két ősi rivális, a PSV (0:3) és az Ajax (1:2) elleni csata is benne volt –, az eindhoveniek a kupából is kiejtették a Feyenoordot (0:2), a BL-alapszakasz záró fordulójában pedig a Lille mosta fel a padlót a csapattal (1:6).

Brian Piske edzőnek már kifelé állt a szekere rúdja, de meglepő módon csak azután menesztették, hogy a Feyenoord magához tért a derbin a Sparta ellen (3:0), majd az utánpótláscsapatot vezető Pascal Bosschaarttal a Milant is sikerült legyőzni hazai pályán (1:0). A szakember egyelőre maradt, a NAC elleni bajnokin gólt sem kapott az együttes (0:0), és bár a támadásépítés továbbra is döcög, betonvédekezéssel – stílszerűen – révbe érhetne a kikötői alakulat.

A támadások építése viszont csak egy részlet, a befejezés egy másik, és csakúgy, mint az első meccs előtt, most is Santiago Giménez van a fókuszban, hiszen a mexikói csatárt éppen a Feyenoordtól szerződtette a Milan. A De Kuipban nem talált be, ám az eddigi három olaszországi meccsén két gól és egy gólpassz a mérlege, tehát a két csapat között éppen ő jelentheti a különbséget. Persze a két klub között a téli átigazolási időszak is jelentős eltérést mutat, mert míg a Milanhoz a piaci értéket tekintve százmillió euróért érkezett erősítés, a Feyenoordhoz nem egészen húszért.

Meg kell még jegyezni, hogy voltaképpen a Milan is új edzővel vágott neki a párharcnak, Sérgio Conceicao ugyanis december 30-án írt alá, és a piros-feketék élén eddig elszenvedett három vereségből kettő a BL-ben csúszott be. Conceicao ráadásul nem is maga készítette fel teljesen a csapatot a visszavágóra, vasárnap és hétfőn ugyanis Portugáliában volt az FC Porto korábbi elnöke, Jorge Nuno Pinto da Costa temetésén.

(Forrás: nso)