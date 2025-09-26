Kétgólos szegedi siker a PSG ellen

A Szeged házigazdaként 31:29-re (17:17) legyőzte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában, csütörtökön.

A csongrádiak ezt megelőzően tavaly október 30-án nyertek hazai pályán BL-mérkőzést.

A Magyar Kupa-címvédő keretéből Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben.

Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2:5). Amikor csökkentették a hibák számát a házigazdák, sikerült felzárkózniuk, sőt a cserék után, egy 3-0-s sorozat végén a 21. percben egyenlítettek. Ekkor már két irányítóval játszottak, és bár a vezetést nem tudták visszavenni, döntetlen állással (17:17) vonulhattak le a pályáról az első félidő végén. A Szegednek néggyel több technikai hibája és öttel kevesebb kapura lövése volt, de ez az eredményen nem látszott.

Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a PICK Szeged. A franciák utoljára a 19. percben álltak jobban két góllal, így jutottak el a végjátékig a csapatok, amelyben a Szeged egyszer emberelőnybe került, de ekkor sem tudta lerázni magáról ellenfelét, amely rendszerint türelmesen, hosszan és hatékonyan támadott.

A Szeged az 59. percben vezetett először kettővel, a Mikler helyére beállt Tobias Thulin szintén remekelt a kapuban, előbbinek tíz, utóbbinak öt védése volt.

Janus Dadi Smárason és Imanol Garciandía hét-hét, Bánhidi Bence hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon S. Karlsson hétszer, Wallem-Konrad Peleka hatszor, K. Syprzak ötször volt eredményes, Jannick Green egy, Mikkel Lövkvist kilenc védéssel zárt.

A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és nyolc PSG-siker mellett ötödször nyert a Szeged.

A két győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged október 9-én a Barcelona otthonában lép pályára, az ugyancsak két sikerrel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a lengyel Industria Kielcét látja vendégül a BL csoportkörében.

„Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem! Talán mindkét csapat nyerhetett volna, de a közönség mögöttünk állt, és ez döntőnek bizonyult” – értékelt a meccs után Michael Apelgren szegedi vezetőedző. Hozzátette: voltak nehézségeik, hiszen sérülés miatt több játékosuk hiányzott, azonban akik a pályán voltak, azok óriási akarattal és szívvel küzdöttek. „Ez az, amire igazán büszkék lehetünk” – jegyezte meg a svéd szakvezető.

