Kettőből kettő: Fucsovics Márton feljutott a tokiói tenisztorna főtáblájára

Fucsovics Márton sikerrel vette a selejtező második fordulóját is, így feljutott a főtáblára a 2,23 millió dollár összdíjazású tokiói kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 58. helyezett, a kvalifikációban elsőként rangsorolt játékos az osztrák Filip Misolic (92.) legyőzése után az ötödik helyen kiemelt Matteo Arnaldival csapott össze.

A 73. helyen álló ellenfél tagja volt a 2023-ban Davis Kupa-győztes olasz válogatottnak, és vívott már nyolcaddöntőt a Roland Garroson és a US Openen is. Ami az egymás elleni mérleget illeti, két ausztráliai találkozó után 1:1-re álltak: 2023-ban Canberrában a később tornagyőztes Fucsovics, tavaly Brisbane-ben viszont az ellenfél bizonyult jobbnak.

A harmadik csatában a 24 éves olasz 3:0-val kezdett, de a 33 esztendős magyar 4:4-nél utolérte őt, majd 5:5-nél ismét brékelt, és 1 óra 3 perc után szettelőnyben volt. A folytatásban az ellenfél megroppanni látszott, a nyíregyházi teniszező alig negyedóra alatt 4:0-ra elhúzott, és innen már nem volt visszaút Arnaldi számára. A találkozó 1 óra 40 percig tartott.

(index)

Fucsovics Márton játszik az osztrák Lukas Neumayer ellen a Magyarország–Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében szeptember 12-én.

(Fotó: MTI/Derencsényi István)