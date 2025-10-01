Kihirdette a keretet Marco Rossi

Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelybe a legutóbbi kerethez képest bekerült a Kocaelispor védője, nincs ott viszont a Ferencváros hátvédje, Szalai Gábor, illetve a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence.

„Természetesen már vannak elgondolásaim csatárposztra, de ennek az edzések adhatnak megerősítést. Klasszikus középcsatár Tóth Barna lehetne, illetve hamis kilencesként is kipróbálhatunk egyeseket. Előbbi Írországban nem működött jól, mert Tóth nem tudta megtartani a labdákat” – mondta a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető azzal kapcsolatban, hogy az első találkozón eltiltás miatt nem számíthat Varga Barnabásra és Sallai Rolandra sem.

A 61 éves tréner az MTI érdeklődésére kifejtette, bár „Szoboszlai a középpályától előre bármilyen poszton megállná a helyét", így középcsatárként is, ebben az esetben viszont az lenne a kérdés, hogyan szolgálják ki a társak. Szerinte ehhez át kellene alakítani a játékrendszert, márpedig a Liverpool sztárja olyan kulcsjátékos, akinél a lehető legtöbbet kellene lennie a labdának.

„A kapusposzt a lehető legstabilabb. Tóth Balázs talán jobb is volt Portugália ellen, mint Dibusz Dénes Írországban. Mindkettő szerepvállalása lehetséges, ezen a héten döntök, de ez kevésbé aggaszt, mint a csatárposzt" – fogalmazott Rossi, aki az utóbbi időben mellőzött Nagy Ádámról is beszélt.

Elmondta, a középpályás azért nem volt a keretben, mert a kondíciója ezt nem tette lehetővé. Hozzátette ugyanakkor, Nagy Ádám formáján múlik, hogy mikor térhet vissza a nemzeti együttesbe, és kiemelte: a középpályás korábban gyakran volt taktikai szempontból kulcsszereplő, annál sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy a szurkolók megbecsülték.

Rossi arról is beszélt, az örmények az írek legyőzésével hármas versenyfutássá alakították a csoportban a pótselejtezőt érő második helyért vívott küzdelmet, melyben éppen ők állnak a legjobban a sikerük révén. Éppen ezért leszögezte, a kaukázusi ország csapatát mindenképpen felül kell múlni hazai pályán.

„A sorsolás napjától tudtuk, melyik az a válogatott, melyet feltétlenül le kell győzni. Az első két meccsen elfogadható teljesítményt nyújtottunk, az írországi 2:2-es döntetlen és Portugáliától elszenvedett 3:2-es vereség rendben van, ezt aláírtuk volna. Mégis keserű a szánk íze, mert az az érzésünk, hogy három pontot elvesztettünk a két meccs hajrájában. Most viszont csak a győzelemre gondolhatunk" – fogalmazta meg elvárásait Rossi, aki úgy vélte, a sikerhez nyugodtan, tiszta fejjel és hideg vérmérséklettel kell futballozni. „Noha az örmények uralták az írek elleni mérkőzést, ezúttal mi akarjuk diktálni a tempót".

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában jövő szombaton (október 11-én 18 órától) Örményországot fogadja, három nappal később (kedden, október 14-én) pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE:

• kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

• védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

• középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

• támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(Forrás: MTI)

Marco Rossi szövetségi kapitány az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésén a telki edzőközpontban 2025. szeptember 30-án

(Fotó: MTI/Purger Tamás)