Kikapott, de klubrekordot döntött a Barcelona

Az FC Barcelona házigazdaként 2:1-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában, szerdán.

Ferran Torres találatával a katalánok szereztek vezetést, de a fiatal Mayulu még a szünet előtt egyenlített. A párizsiak győztes gólját Goncalo Ramos szerezte a 90. percben. A Barcelonának ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár, és megdöntötte a klubrekordot, amit eddig az 1942 novembere és 1944 februárja közötti 44 mérkőzés jelentett.

A PSG mellett a Villarreal és a Monaco is az utolsó percekben lőtt góllal szerzett pontot. Mindkét csapat hazai pályán játszott 2:2-es döntetlent, előbbi a Juventus, utóbbi a Manchester City ellen.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.

A 2026-os döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 2:0 (1:0), gólszerzők: Martinelli (12.), Saka (92.)

Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 1:1 (0:0), g.: Kofane (65.), illetve Saibari (72.)

Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2:2 (1:0), g.: Mikautadze (18.), Renato Veiga (90.), illetve Gatti (49.), F. Conceicao (56.)

SSC Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 2:1 (1:0), g.: Höjlund (36., 79.), illetve Suárez (62. - tizenegyesből)

AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2:2 (1:2), g.: Teze (18.), Dier (90. - tizenegyesből), illetve Haaland (15., 44.)

Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4:1 (1:0), g.: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.), illetve Guruzeta (61.)

Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0:4 (0:2), g.: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)

Qarabag FK (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2:0 (1:0), gólszerzők.: Zoubir (28.), Addai (83.).

(Forrás: MTI)

Szerk. megj.: Ma este pályán láthatjuk az FCSB-t (EL) és az UNIVERSITATEA CRAIOVA-t is (KL).

A Digi Sport 1-en 19.45-től FCSB–YOUNG BOYS Bern (EL 2. forduló),

22 órától RAKOW–UNIVERSITATEA (Konferencia-liga 1. forduló).

Jó szurkolást!