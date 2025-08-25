Komjáthy-Losonczy Anikó átvehette az FEI Ezüst Tiszteletjelvényt

2025. augusztus 25. 16:21 (hétfő) /
Komjáthy-Losonczy Anikó Dior S nyergében a díjlovas világkupa bázeli döntőjében (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Til Bürgy)

Komjáthy-Losonczy Anikó átvehette a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI - Fédération Équestre Internationale) Ezüst Tiszteletjelvényét.

Az FEI Tiszteletjelvény a lovassport egyik legnagyobb presztízsű elismerése, amelyet azok a sportolók kaphatnak meg, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a legmagasabb szintű nemzetközi versenyeken, így világkupa-döntőkön, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon.

Az ezüst fokozat megszerzéséhez több sikeres teljesítés szükséges világ- vagy kontinensbajnokságokon, kizárás, visszalépés vagy feladás nélkül. Komjáthy-Losonczy Anikó elismerése azt bizonyítja, hogy a magyar sportoló nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is a díjlovaglás kiemelkedő alakja.

A magyar felnőtt díjlovagló válogatott a héten Franciaországban, Crozet városában lép pályára a 2025-ös Európa-bajnokságon. A crozet-i Európa-bajnokság a fegyelem, az elegancia és a ló-lovas közötti harmónia ünnepe, amely újabb mérföldkő lehet a magyar díjlovaglás fejlődésében.

(Forrás: MTI)

Komjáthy-Losonczy Anikó Dior S nyergében a díjlovas világkupa bázeli döntőjében

(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Til Bürgy)

Hozzászólások

Álláspont

Chirmiciu András
Chirmiciu András
Köszönet orosz módra
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Diplomáciai maraton
Ujj János
Ujj János
Evropejszkij Szojuz
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta