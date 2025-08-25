Komjáthy-Losonczy Anikó átvehette az FEI Ezüst Tiszteletjelvényt

Komjáthy-Losonczy Anikó átvehette a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI - Fédération Équestre Internationale) Ezüst Tiszteletjelvényét.

Az FEI Tiszteletjelvény a lovassport egyik legnagyobb presztízsű elismerése, amelyet azok a sportolók kaphatnak meg, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a legmagasabb szintű nemzetközi versenyeken, így világkupa-döntőkön, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon.

Az ezüst fokozat megszerzéséhez több sikeres teljesítés szükséges világ- vagy kontinensbajnokságokon, kizárás, visszalépés vagy feladás nélkül. Komjáthy-Losonczy Anikó elismerése azt bizonyítja, hogy a magyar sportoló nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is a díjlovaglás kiemelkedő alakja.

A magyar felnőtt díjlovagló válogatott a héten Franciaországban, Crozet városában lép pályára a 2025-ös Európa-bajnokságon. A crozet-i Európa-bajnokság a fegyelem, az elegancia és a ló-lovas közötti harmónia ünnepe, amely újabb mérföldkő lehet a magyar díjlovaglás fejlődésében.

(Forrás: MTI)

Komjáthy-Losonczy Anikó Dior S nyergében a díjlovas világkupa bázeli döntőjében

(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Til Bürgy)