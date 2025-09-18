Korea Open (WTA 500) – Iga Swiatek–Sorana Cîrstea 6:3, 6:2

2025. szeptember 18. 14:06 (csütörtök) /

Sokan 35 évesen már leteszik a teniszütőt, de Sorana Cîrstea valósággal szárnyalt az utóbbi időben – 15 meccséből csak négyet vesztett el. Csütörtökön, a Koreai Openen jött az ötödik veresége, de erre számítani lehetett, hiszen a volt világelső Iga Swiatek volt az ellenfele a 2. fordulóban.

Sori a koerai nyílt teniszbajnokság első fordulójában mindössze 73 perc alatt 6:3, 6:1-el búcsúztatta első fordulóbeli ellenfelét, a 23 éves orosz Anastasia Zakharovat (WTA 79.).

A 2. fordulóban viszont Iga Swiatek 6:3-ra nyerte az első szettet, s 6:2-re a másodikat.

Sorana 4 ászt adott (Iga kettőt), de a lengyel többet brékelve győzött, búcsúztatta Sorit.

Minden esetre Sorananak sikerült szépen visszakapaszkodnia a WTA-ranglistán, a júniusi 169. helyéhez képest jelenleg több mint száz hellyel előbbre van! Természetesen sok győzelme hatalmas anyagi juttatást is hozott neki.

