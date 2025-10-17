Közelebb került az Eb-címhez a román válogatottal Szőcs Bernadette

Megszenvedett a továbbjutásért a nyolcaddöntőben és folytatja menetelését a román női asztalitenisz-válogatott a horvátországi Zárában zajló csapat Európa-bajnokságon.

A huszonnégy nemzeti együttest felvonultató kontinenstornán a legjobb európai játékosnak számító, marosvásárhelyi származású Szőcs Bernadette-tel felálló román női csapat az első számú kiemelt, így főesélyes a végső győzelemre.

A csoportkörben magabiztosan teljesítettek a trikolórok, Luxemburg ellen ugyan egy mérkőzést elveszítettek, de nem fért kétség a győzelmükhöz (3:1), míg Wales gárdáját 3:0-ra múlták felül, így az első helyről jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A nyolcaddöntőben csütörtökön este Szerbiával találkoztak, amely komoly küzdelemre késztette őket. A román csapat kétszer is hátrányba került, miután Andreea Dragoman és Elizabeta Samara is elveszítette a saját meccsét.

Mindkét alkalommal Szőcs Bernadette egyenlített, két győzelmével életben tartotta az esélyeket.

A továbbjutásról döntő ötödik összecsapás rendkívül kiélezett volt, Andreea Dragoman öt játszmában tudott nyerni Aneta Maksuti ellen, és ezzel kiharcolták a negyeddöntőt.

Románia folytathatja menetelését az Európa-bajnoki címért, a legjobb nyolc között pénteken (10.17) 20 órától SZLOVÁKIA lesz az ellenfele.

A győztes az elődöntőben a lengyel–holland párharc továbbjutójával csatázik.

(Forrás: szekelysport)

Akár EB-győzelemhez is segítheti Berni a román csapatot Zárában

(Fotó: Facebook/FRTM)