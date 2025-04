Lando Norris titokban tesztelt

A McLaren versenyzője egy neves F–1-es szakíró szerint titokban egy másik kategória autóját tesztelhette. Lando Norris eredményei a hírek szerint kifejezetten jók voltak.

Az F–1-es autóból kikacsintó pilóták körében az egyik legnépszerűbb választás a rali, a hírek szerint Lando Norris is ebben a kategóriában próbálta ki magát.

Az elmúlt időszakban Valtteri Bottas, Lance Stroll, kicsit korábban pedig Kimi Räikkönen vagy éppen a balesetet is szenvedő Robert Kubica ültek be akár WRC-versenygépek kormánya mögé is.

A McLaren britje a korábbi F–1-es szakíró, Peter Windsor szerint még tavaly pattant egy ilyen autóba, és jól is ment vele.

„Tudom, hogy Lando nagy WRC-fan” – mondta Windsor, aki korábban még nem akarta elmondani, ki is az a pilóta, aki titokban WRC-t tesztelt infói szerint, a csöndet mégis megtörte. „Remélem, nem mondok el túl sok titkot, amikor azt mondom, hogy WRC-autókkal ment és hihetetlenül jó volt.”

(Forrás: origo, vezess)