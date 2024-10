• A holnapi (október 4.) UTA–PETROLUL meccsre jegyet vehet online a www.iabilet.rointernetes oldalon, de megveheti azt a Neuman Ferenc stadion pénztárainál is, ma és holnap 14–18 óra között. Legutóbb – a 11. fordulóban – mindkét csapat nyerni tudott, a Petrolul 4:1-re verte a Hermannstadtot, az UTA pedig 3:1-re verte a CFR-t a Szamos-parton.

Az UTA–Petrolul nyitja a Szuperliga 12. fordulóját, pénteken 18 órakor (DGS 1).

• Az Arad megyei iskolák labdarúgói október 15-ig feliratkozhatnak az Arad Megyei Falvak U13-as Labdarúgókupa-versenyre. A 2011 január elseje után született fiúk, ill. 2009. január 01 után született lányok csapatainak jelentkezését várja Mako András (tel.: 0742-316-680) és Ionel Iovescu (tel.: 0726-289-692). Az iskolák (polgármesteri hivatalok) 12–16 tagú csapatokat kell bejelentsenek online a www.impreunasuntemfotbal.ro oldalon található űrlapon. Bővebb információkat a szervező AJF internetes oldalán, a www.ajfarad.ro címen találnak az érdeklődők.

• Montenegróban tarolt a 10–24 évesekből kialakított román ritmikustorna-válogatott, 35 érmet hozott el. Az Aradi CSM-től Mara Cercel tündökölt, 3 érmet akasztottak a nyakába.

• Székely Dénes és Barna Flórián egykori boksz-legendák tiszteletére, a korábban történelmet írt aradi Motorul Boksz-klub újraszerveződött s a Shock Kebab támogatásával az aradi klub két ökölvívója ringbe is lép október 7-én, hétfőn a bákói junior-ob-n. A Box Club Motorul Arad újraalapítása óta megrendezett első hivatalos versenyén MariusTătar és George Popescu edzők a többszörös nemzeti érmes Andrei Marcura (66 kg-os kat.) és a debütáns Matei Negoiţăra (57 kg-os kat.) számítanak.

• Az Aradi CSM asztaliteniszezője, Sergiu Bej ezüstérmet nyert az U11-es Top 16-os országos versenyen. Fiatalabb kollégája, Yanis Clenciu a 8. helyen végzett.

• A Dodean Akadémia jelenleg a 4. helyen áll a B-diviziós (III. ligás) versenyben. Maya Madar, Iarina Trușculescu és Andreea Craiu csapata legyőzte 3:1-re a Bukaresti CSTA ill. 3:2-re a CSM Slatina II csapatát, de három vereséget is elszenvedett (1:3 a Sportsin Floreștitől és SCM Gloria Buzăutól és 0:3 az éllovas CSM Mediaș I.-től).

• Egy híján harmincat lőtt a Sportklub a Sportulnak!

Hétközi fordulót iktattak be a román felnőtt férfi jégkorongbajnokságba. A kedd esti mérkőzéseken érvényesült a papírforma, a Sportklub nagyon elverte a Sportult, a Corona megdolgozott a Steaua elleni sikerért.

Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Sportul Studențesc 29:0

Brassói Corona–Bukaresti Steaua 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Gyergyói Hoki Klub–Galaci CSM 9:3 (4:2, 3:0, 2:1)

A tabellát a 21 pontos Brassói Corona vezeti, 2. a 18 pontos Csíkszeredai Sportklub, 3. Háromszéki Ágyúsok (11), 4. Gyergyói HK (6), 5. Steaua (3), 6. Galaci CSM (1), 7. Sportul (0).

• Megjelent(?) nyilvánosan Michael Schumacher a 27 éves lánya, a westernlovaglásban világklasszisnak számító Gina Schumacher múlt hét végi esküvőjén, aki a Port d’Andratx tengeröblére néző hegyen elterülő birtokon mondott igent szerelmének, Iain Bethkének. A Daily Mail című brit bulvárlap értesülései szerint ez volt az első alkalom, hogy nyilvános eseményen jelen volt 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedő F–1-es legenda. Mindez azért is nagy szó, mert az elmúlt 11 évben nagyon kevés információ látott napvilágot az állapotáról. A lap információi szerint a Schumacher család gondosan ügyelt arra, hogy egyetlen fotó se kerülhessen ki a Ferrari korábbi sztárjáról, ugyanis a belépéskor a vendégeknek le kellett adniuk a telefonjaikat. Mindezt megerősítette a német Bild is, amely arról írt, „nagyon valószínű”, hogy a hétszeres világbajnok ott volt a lánya esküvőjén, ám nem a pavilonnál, hanem a főépületben tartózkodhatott, mivel a szűk körű vendégkörből is csak kevesen láthatják őt a jelenlegi állapotában.

• Marco Rossi kerete a Nemzetek Ligája-meccsekre (Hollandia ellen október 11-én, Bosznia-Hercegovina ellen pedig 14-én játszanak):

kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs

védők: Balogh Botond, Botka Endre, Dárdai Márton, Fiola Attila, Willi Orbán, Szűcs Kornél

középpályások: Bolla Bendegúz, Kata Mihály, Kerkez Milos, Nagy Ádám, Nagy Zsolt, Nego Loic, Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András

támadók: Ádám Martin, Csoboth Kevin, Gazdag Dániel, Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás.

• Mircea Lucescu válogatottja október 12-én Cipusban, majd 15-én Litvániában játszik NL-meccseket.

• A tegnap elkezdődött fArad filmfesztivál keretén belül az aradi Arta moziban ma, csütörtökön 18.30 órától Boom! Boom!: The World vs. Boris Becker (1h 36’) és 20.30 John McEnroe: In the Realm of Perfection (1h 35’) ingyenes filmvetítések.

• Ma történelmi FERENCVÁROS–TOTTENHAM Európa Liga-meccs, amelyet a Digi Sport 2 (is) közvetít 19.45-től. Szimultán a DGS 3 a Slavia Praha–Ajax Amsterdam, a DGS 4 pedig a Lazio–Nice csatákat hozza el nappalinkba.

Este, 22 órától Gigi Becali FCSB-je a Răzvan Lucescu által edzett PAOK Salonic pályáján küzd a pontokért (DGS 1), de izgalmasnak ígérkeznek a Porto–Manchester United (DGS 2) ill. a Elfsborg-Roma (DGS 4) EL-meccsek is.

A Konferencia-liga keretén belül a DGS 3 a Chelsea-Gent párharcba ad betekintést (22.00).

Jó szurkolást!

(Források: origo, nso.hu, aradon, szekelysport, MTI)