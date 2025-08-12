Ma este FERENCVÁROS–LUDOGOREC BL-selejtező – Az első meccs tanulságai alapján a Ludogorecnél bíznak a továbbjutásban

Az első meccs tanulságai alapján a bolgár Ludogorecnél bíznak a továbbjutásban a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában.

Rui Mota vezetőedző szerint kielemezték a 0:0-s döntetlennel végződött első felvonást, így immár jobban fel tudtak készülni a magyar bajnok elleni, keddi visszavágóra.

„Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk” – jelentette ki az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón a portugál szakember, aki szerint a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben.

„Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani.”

A 46 éves tréner abban bízik, hogy a várható telt ház pozitívan hat a tanítványaira, illetve kifejtette, csakis azzal foglalkoznak, amit kontrollálni tudnak, éppen ezért a két csapat közös múltjával nem. A Ferencváros hat éve kettős győzelemmel lépett tovább a BL-selejtezőben, majd ugyanabban a szezonban az Európa-liga csoportkörében újra összekerült a két gárda, akkor a bolgárok négy pontot gyűjtöttek.

„A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majdI – mondta Rui Mota.

A játékosok részéről Filip Kaloc az MTI-nek arról beszélt, hogy mindkét gárdának ötven százalék esélye van a továbbjutás kiharcolására, de hisz a saját csapatában, mert szerinte az első meccs tapasztalatait felhasználva ezúttal nagyobb esélyük lehet győzni. Kiemelte, már múlt szerdán is sikerült reagálniuk arra, hogy az első félidőben jobb volt a Ferencváros, mert a másodikban kiegyenlítődött a játék.

„A rendes játékidőben szeretnénk nyerni, de a futballban bármi előfordulhat, így az sem zavarna, ha tizenegyesekkel jutnánk a következő körbe, az ugyanúgy győzelemmel érne fel" – mondta a cseh középpályás, aki kifejtette, minden játékos álma a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelni, ehhez pedig nagyon jó riválisokat kell legyőzni.

A párharc továbbjutója az azeri Qarabag vagy az északmacedón Skendija együttesével játszik a főtáblára jutásért. Az ugyancsak kedden rendezendő visszavágót az azeri együttes az Észak-Macedóniában szerzett 1:0-s előnnyel kezdi.

A FERENCVÁROS–LUDOGOREC-párharc vesztese átkerül az Európa-liga rájátszásába, és az azeri-északmacedón párharc alulmaradójával játszik a második számú európai kupasorozat selejtezőjének negyedik, utolsó körében.

A Groupama Arénában kedden (MA, helyi idő szerint) 20.15-kor kezdődő BL-selejtezőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

(MTI)

Rui Mota vezetőedző a Ludogorec labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én.

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)