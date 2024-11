Magyar–német 1:1 – Rossi: Megérdemelt ez a döntetlen

Marco Rossi szövetségi kapitány megérdemeltnek nevezte a magyar labdarúgó-válogatott által elért 1:1-es döntetlent a csoportelső németek ellen a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában. A magyar nemzeti együttes végig méltó és egyenrangú ellenfele volt esélyesebb riválisának, amely egy kipattanóból Felix Nmecha révén szerzett vezetést a 76. percben. Az utolsó pillanatban egy kezezésért megítélt 11-esből Szoboszlai Dominik egyenlített, így a magyarok hazai veretlenségi sorozata 13 meccs óta tart.

„Követtünk el hibákat, százalékosan talán többet is, mint szoktunk, főleg passzokban és egyszerű szituációkban, ennek ellenére úgy gondolom, megérdemelt ez a döntetlen, mert sok helyzetet alakítottunk ki. Volt, amikor mélyen, volt, amikor középen védekeztünk, sok párharcot vállaltunk, talán kicsit meg is leptük a németeket a váltakozó taktikánkkal” – értékelte a találkozót az olasz szakvezető, aki szerint a rivális is sokat kísérletezgetett, de csupa Bundesliga-játékossal tette mindezt.

A hatvanéves tréner kiemelte, a Nationalelfben olyan világsztárok léptek pályára csereként, mint Wirtz, Musiala és Haverz, ennek fényében a magyar csapat különösen büszke lehet a teljesítményére és az eredményre is. Hozzátette, bár a meccsnek egyik fél számára sem volt tétje, mégis az látszott, hogy a németek pipák voltak az egyenlítés után…

Rossi méltatta kollégáját, J. Nagelsmannt és az egész német csapatot, amiért a három napja a hollandiai mérkőzésen rosszul lett Szalai Ádám pályaedzőnek szánt mezt adtak át neki. Ahogy fogalmazott, „nagy érzékenységről tettek tanúbizonyságot", és nagyra értékeli ezt a gesztust, mellyel bizonyították a sportszerűségüket.

Julian Nagelsmann így nyilatkozott: „Az eredmény rendben van, mert sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk tisztán befejezni. A sok változtatás és a 7:0-s boszniai siker után ilyen meccsre lehetett számítani. A döntetlen ellenére nem volt minden rossz, de a játékosokon érződött, hogy le akarták tudni ezt a mérkőzést".

Orbán Willi (b) és a német Serge Gnabry csatázik

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)