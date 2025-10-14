Marco Rossi: bátor szívre, karakterre és némi szerencsére is szükségünk lesz

Marco Rossi szövetségi kapitány azt kérte a magyar labdarúgó-válogatott játékosaitól, hogy bátor szívvel lépjenek pályára és mutassanak karaktert a portugál csapat elleni keddi világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

„A futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől. Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon és mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja. Ellenfelünk a világ négy legjobb válogatottja közé tartozik a brazillal, az argentinnal és a spanyollal együtt" – mondta az MTI érdeklődésére a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

A 61 éves tréner a kezdőcsapatot illetően úgy fogalmazott, ugyan van az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass, de az eltiltásából visszatérő Sallai Rolandot és Varga Barnabást nehéz lenne kihagyni.

„Teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így akkor hatékonyabbnak kell lennünk. A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb-utóbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk" – jelentette ki Rossi, aki megemlítette, ne tévesszen meg senkit, hogy a portugálok szombaton csak hosszabbításban szerzett góllal verték 1:0-ra az ír csapatot, ugyanis meglátása szerint a Nemzetek Ligája címvédője legalább harmincszor lőtt kapura, azaz ugyanúgy dominált, mint máskor.

Rossi úgy vélte, ahhoz hogy a magyarok meglepetést okozzanak, nemcsak remek és szervezett védekezésre lesz szükség, hanem gólt is kell szerezni, mert szinte lehetetlen egy teljes meccsen át hiba nélkül védekezve megóvni a kaput a portugálok ellen, továbbá szükség lesz szerencsére is.

Hozzátette, amikor a (magyar) nemzeti együttes olyan magasabban rangsorolt riválisokat legyőzött, mint a német, az angol vagy éppen a szerb együttes, ő akkor is mondta, a jó játék mellett némi szerencse is kellett a sikerekhez, ami az utóbbi egy-másfél évben hiányzik a kulcspillanatokban.

A játékosok részéről Nego Loic arról beszélt, profi sportolóként mindig a legjobbak ellen akar futballozni, így ez egy remek lehetőség mindannyiuk számára.

A három forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas és a vb-részvétel küszöbén álló portugál, illetve a második helyen álló magyar válogatott összecsapása kedden (október 14-én) – közép-európai idő szerint – 20.45-kor kezdődik a Sporting Lisboa által használt José Alvalade Stadionban, ahol a szerb Srdan Jovanovic lesz a játékvezető.

(MTI)

Szerk. megj.: A PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG párharcot az M4 Sport mellett a hazai Digi Sport 1 (is) közvetíti, 21.45 órától. Hajrá magyarok!

Loic Nego és Marco Rossi szövetségi kapitány (b-j2) a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az Estádio José Alvalade stadionban, Lisszabonban 2025. október 13-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)