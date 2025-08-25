Mbappé fogta be a botrányosan hisztiző Vinícius Júnior száját

2025. augusztus 25. 16:15 (hétfő) /

A spanyol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában a Real Madrid 3:0-ra nyert a Real Oviedo vendégeként. A találkozón Kylian Mbappé duplázni tudott, a hírek azonban a brazil Vinícius Júniorról szólnak, aki remek játéka mellett olyannyira elkezdett hisztizni, hogy Mbappénak kellett befognia a száját.

Vinícius Júnior ezúttal csak kispados volt a Real Madridban, amely az európai Aranycipős Kylian Mbappé góljával a 37. percben vezetést szerzett. A folytatásban Xabi Alonso együttese kontrollálta a játékot, de igazán komoly helyzeteket nem tudott kialakítani. A találkozó képe akkor változott meg, amikor a 63. percben Vinícius Júnior váltotta Rodrygót. A brazil támadó a 80. percben műesés miatt kapott sárga lapot, ezt követően pedig hosszan magyarázott Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőnek. Ezt követően gólpasszt adott Mbappénak, majd úgy ünnepeltette magát, mint ha ő lőtte volna a gólt, ráadásul ismét elkezdett magyaráznia bírónak, így a gólszerző Mbappé ünneplés helyett inkább Viníciushoz szaladt, és szó szerint befogta a száját, nehogy kiállítás legyen belőle.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy Vinícius Júnior amiatt is feszültséget mutatott, hogy már a kispadon ülve is kifütyülte őt az oviedói közönség, ezért később a pályán a szurkolók miatt is bosszankodott – a 93. percben született gólja után is mutogatott…

Xabi Alonso, a Real Madrid edzője a lefújást követő sajtótájékoztatóján nem szeretett volna Vinícius Júnior viselkedéséről beszélni, azt azonban kiemelte, hogy a csapata érdekében döntött amellett, hogy nem kezdette a brazilt, aki végül csereként vállalt fontos szerepet a győzelemben. A baszk szakember Mbappéval kapcsolatban elárulta, a francia játékos a klubvilágbajnokság óta négy kilogrammot hízott (előtte a betegsége miatt lefogyott), de ezzel együtt fejlődött és kiváló formában van.

(origo)

Szerk. megj.: La Liga-eredmények:

Atlético Madrid–Elche 1:1, Levante–FC Barcelona 2:3, Mallorca–Celta Vigo 1:1, Osasuna–Valencia 1:0, Oviedo–Real Madrid 0:3, Real Sociedad–Espanyol 2:2, Villarreal–Girona 5:0.

Hétfő este játsszák: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (DGS 2, 20.30-tól) és Sevilla–Getafe (DGS 2, 22.30 órától).

Hozzászólások

Álláspont

Chirmiciu András
Chirmiciu András
Köszönet orosz módra
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Diplomáciai maraton
Ujj János
Ujj János
Evropejszkij Szojuz
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta