Még várat magára az FK Csíkszereda első élvonalbeli győzelme

Kétszer is megszerezte a vezetést az FK Csíkszereda a Bukaresti Metaloglobus ellen a labdarúgó Szuperliga hétfői meccsén. A vendégek válaszolni tudtak ezekre. A tizedik fordulót követően sincs meg az első élvonalbeli székelyföldi diadal.

A két újonc, a rangsor utolsó helyezettjei hétfőn délután a labdarúgó Szuperliga 10. fordulójának meccsén azért harcoltak, hogy valamelyikük megszerezze az első győzelmét az élvonalban. Eddig mind az FK Csíkszereda, mind a Bukaresti Metaloglobus csak döntetlent ért el a vereségek mellett.

A vendégszektor ezúttal teljesen üresen állt, a fővárosiak hazai találkozóján is kevés a néző, ám majdnem telt ház volt a csíki stadionban.

A két együttes nem sokat kóstolgatta egymást, hanem megpróbált gyors focit játszani. Az első negyedórában viszonylag könnyen eljutottak a tizenhatosig.

Az ex-UTA-s Ubbink távoli lövését fogta magabiztosan az FK kapusa, a 17. percben Cearát ugratták, aki Szalaynak készítette le, hétről védhetetlenül lőtt a bal felsőbe (1:0).

A Metaloglobus nem torpant meg, ment előre, Papnak kellett egy nagy védést bemutatnia. Túloldalt Ceara lövését tornázta ki a hálóőr. A 25. percben Milea nézett farkasszemet Pappal, a ziccert is hárította.

A 33. percben ő is tehetetlen volt, Irimia húszról szúrta rá, a labda egy védőn megpattant, így került a hálóba (1:1).

Az első játékrész ráadásában Bakos gólját percekig vizsgálta a VAR. Aztán nem érvényesítették, miután azt megelőzően Eppel – a videóbíró szerint – leshelyzetből indult, majd passzolt társának.

Így 1:1 állt az eredményjelzőn egy igencsak élvezhető, sok helyzetet hozó első felvonást követően.

Az 54. percben Ceara egy szögletet a tizenhatosnál lévő Pászkához ívelt, ő kapásból rászúrta, a kissé lecsúszott lövésébe még Veres beletette fejét, a labda még egy védőhöz is hozzáért, úgy vágódott a kapuba (2:1).

Válaszként Zakir a felső lécet találta telibe, a bukarestiek loholtak az egyenlítésért. Ezért hátul nagy területek maradtak szabadon, Ceara remek egyéni akciója után közelről próbálkozott.

A 69. percben egy jó beívelésnél Huiban hétről fejelte rá, Pap nagyot védett, a kipattanóra Zakir csapott le, pöccintette be (2:2).

Teljesen nyílt volt az utolsó negyedóra. A csereként beállt Dolny közelről bólintott fölé. Ubbink lövése ment mellé. A hosszabbításban csak az FK volt játékban, de Gergely mellé fejelt mellé, aztán Szabó lövését blokkolták.

Jó meccset játszott a liga két újonca, de mindketten egyelőre még nyeretlenek maradtak. Ez zsinórban a harmadik döntetlenje az Ilyés Róbert által irányított együttesnek.

