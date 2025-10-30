Megőrült a Red Bull? Ez áll a F–1-es csapat meghökkentő döntésének hátterében

Zajlanak az események a Formula–1-ben. A Red Bullnál ugyanis nem a megszokott módon közelítik az idény végét: miközben a legtöbb csapat már teljes gőzzel 2026-ra fókuszál, az osztrák alakulat tovább folytatja az idei autó fejlesztését.

Laurent Mekies csapatfőnök szerint ez tudatos stratégiai döntés, nem kényszer vagy bizonytalanság jele. A Red Bull az elmúlt öt futamból hármat megnyert Max Verstappennel, ami jól mutatja, hogy a Monzában bevezetett és azóta is folyamatosan frissített fejlesztések működnek.

„Azért csináljuk így, mert meggyőződésünk, hogy ez számunkra nettó előnyt jelent” – magyarázta Laurent Mekies a Mexikói Nagydíj után, hozzátéve, hogy a döntés ára ismert, de a tanulási folyamat és a tapasztalatok miatt megéri.

A riválisok – köztük a címvédő McLaren – meglepetéssel figyelik a Red Bull stratégiáját.

Andrea Stella szerint ők kockázatnak tartanák, ha ebben a szakaszban az idei autóval foglalkoznának, és elképzelhetőnek nevezte, hogy a Red Bull a saját erőforrásuk jövő évi bevetése miatt óvatosabb – írja a Motorsport.

Helmut Marko viszont határozottan visszautasította ezt az értelmezést, emlékeztetve: 2021–22-ben hasonlóan jártak el, és az végül világbajnoki sorozatot indított el Verstappennel.

Mekies leszögezte, hogy a mostani fejlesztések nem a 2026-os projekt kárára történnek, hanem éppen annak megalapozását szolgálják.

Mint fogalmazott, ha a csapat a szezon közepén feladta volna a fejlesztést, számos kérdés maradt volna megválaszolatlan. Ehelyett úgy döntöttek, feltárják az autó korlátait és kihoznak belőle mindent, ami lehetséges.

„Ez jelentősen megnövelte a bizalmunkat az eszközeinkben és a módszertanunkban” – mondta Mekies, aki szerint döntésük tisztán technikai és módszertani megfontolásokon alapul, nem pedig a motorral kapcsolatos aggodalmakon.

Szerk. megj.: Jövő hétvégén a 71 körös, 4309 méteres interlagosi pályán, Brazíliában folytatódik az F–1, a pilóták versengése az idei világbajnoki címért.