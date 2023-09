Az aradi UTA–FCSB meccsen az UTA vezetőedzője, Mircea Rednic szívinfarktust kapott – írja hivatalos internetes oldalán az UTA (www.uta-arad.ro).

Rednic már a szünet előtt nyomást érzett a mellkasában, de állítólag nem vette igénybe dr. Turcin és csapatának kivizsgálását – a szünetben folytatta az ilyenkor szokásos fejmosást, a játékosok motiválását (a hegyibeszédet). Meccs után is jobban volt, interjúkat adott, megfürdött a kivételes győzelem örömmámorában is, de visszatértek mellkasi fájdalmai…

Egy alapos kivizsgálás után az orvosok úgy döntöttek, hogy érfaltágítót (sztentet) ültetnek be a szükséges helyekre (koronáriába, a szívet ellátó vérerekbe), és a következő napokban folyamatos megfigyelés alatt tartják az Arad Megyei Kórházban. A szívműtétet dr. Cristian Dină kardiológus végezte és végül három értágítót helyezett be Rednic hosszútávon is jobb egészségi állapotának érdekében.

Rednic körülbelül egy hét múlva térhet vissza a csapatához, a jövő heti egészségügyi állapotának függvényében.

A közleményben az UTA-család jó egészséget kívánt neki és tudatták vele, hogy mihamarabb visszavárják, felépülten, egészségesen.

(Forrás: UTA-közlemény, sportarad)