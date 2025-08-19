Monterreyi tenisztorna – Bondár Annának nem sikerült a US Open-főpróba

Bondár Anna az első fordulóban kikapott a mexikói Monterreyben zajló, egymillió dollár (360 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztornán.

A világranglistán 96. magyar játékos a 32 között a veterán, 38 éves német Tatjana Mariával (43.) találkozott, s két szoros játszmában, 2 óra 13 perces csatában kikapott.

Bondár – a lengyel Katarzyna Piter oldalán – párosban is indul a mexikói viadalon, ott az első körben a georgiai Okszana Kalasnikovával és a román Monica Niculescuval találkozik majd.

A magyar teniszező egyéniben legközelebb már a vasárnap kezdődő amerikai nyílt bajnokságon indul.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Tatjana Maria (német)–Bondár Anna 7:6 (7-5), 7:5.

(MTI)

Bondár Anna adogatás közben

(Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)