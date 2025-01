Mozgalmas és eredményes év volt a tavalyi

Tíz kilométeres távon szerzett aranyéremmel zárta 2024-et Nagy Nándor dévai születésű úszóbajnok, aki a vajdahunyadi iskolai sportklubnál elért kiváló eredményei után, tavaly ősztől a veszprémi Balaton Úszó Klub tagjaként edz, az olimpiai bajnokot nevelő Szokolai László keze alatt.

A váltásról, az idei esztendő kihívásairól, az új edző-környezetről az idei év első napjaiban beszélgettünk.

– Úszói pályám eddigi legmozgalmasabb éve volt a tavalyi. Az év első felében még itthon edztem az európai bajnokságra, ami nem teljesen úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de egy hetedik hellyel zártam, amivel nem kell szégyenkeznünk. Nyáron volt még egy nyíltvízi európai bajnokság, ami után gyakorlatilag eldöntöttem, hogy Magyarországon folytatom a tanulmányaimat és az úszási karrieremet is. Szeptemberben jöttem át, és meggyőződésem, hogy jó döntés volt. A medencés országos bajnokságon szereztem itt egy arany- és egy ezüstérmet. Egy válogató versenyen, ahol tíz kilométert úsztunk le Győrben, sikerült első lennem, ami azt jelenti, hogy kvalifikáltam magam a februári világkupára, úgyhogy egy teljesen pozitív év volt.

– Ez azt jelenti, hogy februárban már részt vehetsz a felnőtt vb-n?

– Elméletileg igen, de ez a honosítás ütemétől függ. Most már megkaptam a Román Úszószövetségtől a szükséges dokumentumokat, még az ünnepek előtt továbbítottuk ezeket a Magyar Úszószövetségnek. Reménykedem abban, hogy ha februárban nem is, de nyáron a junior Eb-n és junior világbajnokságon már indulhatok.

– Jó edző kezére kerültél. Mesélj egy kicsit hol és hogyan edzel.

– A Balaton Úszó Klubhoz kerültem, Veszprémbe, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, és a bronzérmes Betlehem Dávid edzőjéhez, Szokolai Lászlóhoz, ami tényleg nagy lehetőség számomra, úgyhogy igyekszem ezt kihasználni, eredményesen dolgozni.

– Hogyan fogadtak a csapattársak? Itt azért már nagy a tét...

– Úgy érzem, nagyon jól sikerült beilleszkednem. Minden edzésen versenyzünk, húzzuk egymást. Úgyhogy én nagyon szeretem a csapatot. Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid már nem úsznak ott, ők átigazoltak a Fradihoz, és úgy néz ki, hogy Budapesten fognak edzeni. De van egy ötfős csapat, 4 fiú és egy lány, akikkel nagyon jól dolgozunk együtt.

– Az átigazolások idején nagy kérdés volt, hogy milyen távra szakosodsz. Az itthoni medencés bajnokságokon jól ment a 200, 400, 800, 1500 gyorsúszás is. És a nyári nyíltvízi verseny után nem igazán lelkesedtél a 10 kilométeres távért. Most mégis sikerült aranyérmet szerezned 10 km-en. Váltanál hosszú távra, vagy csak kiegészül a versenyskálád?

– Nagy valószínűséggel kiegészül, mert az edzések nyomán szinte mindent le tudnánk úszni 200-tól 1500-on át a 10 kilométerig. De most mivel nyíltvízen egy évig még juniornak számítok, így könnyebb bekerülni a válogatottba, ezért valószínű most a 10 km-re koncentrálok. Ezért is volt fontos ez az év végi versenyeredmény, hogy megmutathattam, hogy ezt a távot is le tudom jól úszni. De meg szeretném tartani a medencés úszást is, és a nyíltvízit is. Szerintem ez lehetséges. Rasovszky Kristófnak és Betlehem Dávidnak is vannak szép eredményei medencés távokban is. Itt lehetőség van nyáron nyíltvízen is edzeni. De amúgy is most fel voltunk rendesen készülve erre a távra is, úgyhogy a 10 km lényegesen jobb élmény volt, mint a nyáron.

– Míg Déván laktál, láttuk, hogy gyakran hajnali edzésről jössz iskolába. Veszprémben hogyan zajlanak a mindennapjaid?

– Hetente tíz vízi edzésem van és három szárazföldi. Közben az egyetemre is be kell járnom, a Gazdaságtudományi kar műszaki menedzsment szakára iratkoztam. Nagy segítségemre van a Sport és tanulás program, amely lehetővé teszi, hogy az edzések miatti hiányzásaim ne jelentsenek hátrányt. Nyilván jobban szeretem, ha jelen lehetek a kurzusokon, és nem magamban kell átvennem az anyagot. De eddig sikerült jól teljesítenem. A vizsgák felén már túl vagyok.

– Említetted már idénre az Európa- és világbajnokságokat. Milyen más közelebbi kihívás áll előtted?

– Mivel a honosítás üteme bizonytalan, az első biztos verseny márciusban lesz, egy újabb 10 kilométeres medencés megmérettetés, itt Veszprémben. Áprilisban pedig lesz egy rendes medencés országos bajnokság, ahol a megszokott 200, 400, 800, és 1500 méteres távokat fogom úszni. Ha sikerül a honosítás, akkor lesz a felnőtt vb, s mindenképp nyáron a junior Európa- és világbajnokság. Ez az utolsó évem, hogy nyíltvízen még juniornak számítok, úgyhogy ki szeretném használni.

– Erőt, kitartást kívánok hozzá és eredményes új esztendőt!

– Köszönöm.