Nyolc perc alatt szerzett három góllal nyert a Ferencváros Salzburgban

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3:2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott 3. fordulós mérkőzésén.

A leginkább a második félidőben látványos és izgalmas találkozón Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a zöld-fehérek részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt. Varga az első félidőben tizenegyest hibázott.

Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El alapszakaszában.

A Fradi két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a negyedik körben.

Bukarestben Gigi Becali FCSB-je mintha csak árnyéka lett volna a tavalyi csapatnak.

A Bologna elleni El-meccs mondhatni már a 12. percig eldőlt, hiszen a 12. percig már két gólt is kaptak a piros-kék házigazdák.

Az első gólt egy FCSB-s hátvédtől, Suttól megszerzett labdával kialakított ellentámadásból szerezte az olasz csapat, két jó passz után, a másodiknál Târnovanu kapus védett, de a kiütéssel hárított labdát ismét a kapujára bombázták, meg is rezgette rendesen a hálót, 0:2.

Az 54. percben Bîrligea egyenlített egy közeli rúgással, s be is állította ezzel az 1:2-es végeredményt.

A következő, 4. fordulóban, november 6-án az FC Basel otthonában próbál majd pontot, pontokat szerezni a szebb napokat is látott FCSB.

Addig is, a Szuperliga 14. fordulójában, október 26. este 20.30-tól Bukarestben „gyakorlatozik” az UTA-val.

A vasárnapi FCSB–UTA bajnoki meccset a Digi Sport 1 élőben közvetíti.

KÁR LENNE KIHAGYNI!

A focirajongók figyelmébe ajánlom a 17.15-kor kezdődő REAL MADRID–FC BARCELONA El Clasico-t (vasárnap, DGS 1).

(Forrás: MTI, gsp)

A gólszerző Varga Barnabás (b) és Bamidele Yusuf, a Ferencváros játékosai ünnepelnek

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)