Paraúszó-vb – Konkoly Zsófia bronzérmes 200 méter vegyesen

Konkoly Zsófia bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen hétfőn a Szingapúrban zajló paraúszó-világbajnokságon.

A verseny honlapja szerint a paralimpiai bajnok Konkoly a szám S9-es sérültségi kategóriájú döntőjében 2:36.09 perces időeredménnyel ért célba, a győztes kanadai Mary Jibbhez képest 3.19 másodperccel elmaradva. Második helyen a spanyol Anastasiya Dmytriv zárt.

Női 100 méter gyorson az S6-os kategóriában Száraz Evelin negyedik lett, míg Hotz Csenge 200 vegyesen (S10) hatodikként zárt.

A távol-keleti viadalon 60 ország több mint 600 versenyzője vesz részt.

(MTI)