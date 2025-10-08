Pénteken ROMÁNIA–SZERBIA U21-es barátságos focimeccs az aradi Neuman Ferenc arénában

Október 10-én a hazai U21-es labdarúgó-válogatott Aradon játszik a szerbek fiataljai ellen barátságos mérkőzést.

Mivel sok a sérült Costin Curelea edző csapatában, az utolsó pillanatban az UTA neveltje, az aradi Rareș Pop is meghívót kapott a keretbe.

A Rapid által kivásárolt Pop azt nyilatkozta, hogy már alig várja, hogy újra pályára léphessen a Neuman Ferenc arénában az aradi szurkolók előtt – s úgy érezze, mintha el sem ment volna Aradról. Bevallása szerint lényegében egy jobb klubhoz került, ahol jó az edzés és a felkészítés, de sajnos a Rapidban eddig négyszer léphetett pályára s mindössze 191 percet játszhatott.

Hasonlóképp érez az UTA-tól a a Bukaresti Dinamohoz elkerült Cristi Mihai is, aki nagyon reméli, hogy pénteken – a lelkes aradi szurkolók támogatását élvezve – győzni fognak a szerbek ellen.