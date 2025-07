Rekordösszegért szerezte meg a dél-afrikai csodagyereket a Chelsea

Jegyezzük meg ez a nevet: Camden Cesc Schaper. A 13 éves dél-afrikai focistapalántát egymillió fontos rekordösszegért szerezte meg a Chelsea a Blackburn Roverstől. Ebben a korosztályban még soha ennyit nem fizettek egy focista játékjogáért.

Rekordösszeg egy gólrekorderért

Camden Cesc Schaper a dél-afrikai metropolisz, Johannesburg Benoni nevű külvárosában született, és egyáltalán nem most figyeltek fel a tehetségére. Az előző idényt ugyanis már a másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő, a magyar válogatott kapust, Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers U14-es csapatában töltötte. Ahol – most kapaszkodjanak – 45 góllal és 65 gólpasszal zárta a szezont.

A Chelsea érdeklődése nem volt újkeletű, és egyértelmű siker a Stamford Bridge-en, hogy ők lettek a befutók a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool és a Manchester United előtt.

A középső nevét az éppen Dél-Afrikában világbajnoki címet szerző spanyol válogatott sztárja, Cesc Fabregas után kapó Schaper első alkalommal egy spanyolországi U11-es tornán hívta fel magára az európai scoutok (tehetség-kutatók) figyelmét. Ezek után kisebb csoda, hogy éppen Blackburnbe került. A fiatal tehetségben mások is látják a potenciált: az Adidas már kizárólagos szerződést is kötött vele.

Az ifjú sztárnak máris 11 ezer Instagram- és 2000 Tik-Tok-követője van, de ez a szám hamarosan alighanem jócskán megugrik majd.

