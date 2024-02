Remek évkezdés és éremeső az aradi úszóknál

Két rendezvényen is remekeltek az Aradi CSM fiatal úszói.

Előbb a Temesváron megrendezett Bega Kupáról hoztak el 34 érmet Barta Dária és Lipták Márton tanítványai. Szlovákiából, Szerbiából, Norvégiából, Magyarországról, Romániából több mint 623 úszó versenyzett, 43 sportegyesület képviseletében. Az Aradi CSM úszói a verseny végére a 16. helyezést érték el, nagyon szép egyéni eredményeket elérve.

Ezt követően, a hétvégén a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda Olimpiai Úszótelepén megrendezett Tavaszváró Nemzetközi Úszóversenyen is remekeltek. A magyarországi verseny is nagyon jó alkalom volt arra, hogy Viorel Bitang és edző-társai ellenőrizzék az aradi úszók jelenlegi felkészültségi állapotát. A legeredményesebb a 2010-ben született Luca Ciorgan volt, aki négy aranyérmet is nyert! Az egy évvel idősebb kollégája, Hudac Lucas 400 m vegyesen lett aranyérmes.

(csmarad)

Az aradi úszók boldog csapata (Fotó: csmarad.ro)