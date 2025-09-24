Rémisztő jelenet: égő autóból kellett menekülnie Lewis Hamilton mozgássérült testvérének

Drámai pillanatokat kellett átélnie NicolasHamiltonnak vasárnap a brit túraautó-bajnokság (BTCC) silverstone-i futamán, ugyanis verseny közben kigyulladt az autója. A hétszeres Formula–1-es világbajnok, Lewis Hamilton öccse szerencsésen megúszta az ijesztő esetet.

Lewis Hamilton hét évvel fiatalabb testvére, Nicolas múlt hétvégén Silverstone-ban állt rajthoz a brit túraautó-bajnokságban. Hét körrel a 24 körös verseny vége előtt azonban a brit pilóta feladni kényszerült a Dan Lloyd győzelmével zárult futamot.

Nicolas Hamilton autója a Wellington-egyenesnél váratlanul kigyulladt. Eleinte csak sűrű fekete füst gomolygott a bal első keréknél, majd a tűz gyorsan terjedni kezdett, így a Cupra Leon lángokban állt, de Lewis Hamilton mozgássérült testvérének még időben sikerült elhagynia az égő járművet.

Az Un-Limited Motorsport csapatánál versenyző 33 éves pilóta sértetlenül megúszta a rémisztő esetet, majd a közösségi oldalán számolt be a megpróbáltatásokról.

„Meglepő módon végig nagyon nyugodt voltam, próbáltam menteni az autót a további sérülésektől, miközben magamat is biztonságban tartottam. Nagyon büszke vagyok magamra, ahogy kezelni tudtam a helyzetet” – írta az Instagram-oldalán a cerebrális parézissel született brit pilóta, aki egy speciálisan átalakított autóval versenyez a bajnokságban.

A tűz okozta károk miatt azonban erősen kétségessé vált, hogy rajthoz állhat-e Brands Hatch-ben, a BTCC jövő hétvégi szezonzáró futamán.

(Forrás: origo/gphirek)