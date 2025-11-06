Rövidpályás úszó ob – Jászó duplázott, Betlehem a világ idei legjobbjával nyert

Jászó Ádám két egyéni számban is diadalmaskodott az úszók Debrecenben zajló rövidpályás országos bajnokságának szerdai nyitónapján.
A pécsiek olimpikonja 100 méter gyorson óriási csatában győzte le Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95). Ebben a számban az ötödik helyen célba csapó 17 éves Papp Sebestyén korosztályos országos csúcsot úszott 48.26-tal.
A nőknél ugyanebben számban Ugrai Panna bizonyult a leggyorsabbnak, aki a hazai közönség előtt szereplő Senánszky Petrát utasította maga mögé.
Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson diadalmaskodott, a másodikként célba csapó Nagy Napsugár pedig korosztályos országos rekordot ért el.
A férfiak leghosszabb versenyében a nyíltvízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert csapattársa, a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt. Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel ráadásul az idei világranglista élére ugrott. Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-ás idővel állt az élen.
A szerdai dobogósok:
FÉRFIAK:
200 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 1:55.58 perc
2. Kovács Botond (UTE) 1:58.42
3. Christian Giefing (osztrák) 1:58.49
100 m gyors:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46.58 másodperc
2. Németh Nándor (Ferencváros) 46.60
3. Mozsárik Levente (Bácsvíz KVSC) 47.36
100 m mell:
1. Christopher Rothbauer (osztrák) 58.02 másodperc
2. Valentin Bayer (osztrák) 59.37
3. Zombori Gábor (UTE) 59.94
A magyar bajnok Zombori Gábor.
50 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.79 másodperc
2. Papp Sebestyén (UTE) 23.84
3. Zombori Gábor (UTE) 24.04
1500 m gyors:
1. Betlehem Dávid (Ferencváros) 14:27.39
2. Rasovszky Kristóf (Ferencváros) 14:58.62 és
Kárpáti Máté (UTE) 14:58.62
NŐK:
200 m vegyes:
1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:10.62 perc
2. Sebestyén Dalma (UNI Győr Úszó SE) 2:10.74
3. Zsebők Laura (Vasas SC) 2:11.17
100 m gyors:
1. Ugra Panna (Hód Úszó Se) 53.17 másodperc
2. Senánszky Petra (Debreceni SI) 53.57
3. Marlene Kahler (osztrák) 55.20
100 m mell:
1. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 1:05.39 perc
2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.04
3. Vass Brigitta (romániai) 1:08.00
50 m hát:
1. Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 26.57 másodperc
2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 27.57
3. Szabó Kincső Hanna (BVSC-Zugló) 27.29
1500 m gyors:
1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:04.08 perc
2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 16:06.81
3. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 16:13.60
4x100 m mix vegyesváltó:
1. Ferencváros 3:49.95 perc
2. BVSC-Zugló 3:50.29
3. A Jövő SC 3:51.80
4x100 m mix gyorsváltó:
1. Debreceni SI 3:26.37 perc
2. UNI Győr Úszó SE 3.26.97
3. Ferencváros 3:27.78
(MTI)
A későbbi győztes Ugrai Panna a 100 méteres női gyorsúszás döntőjében a rövidpályás országos bajnokságának első napján
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
