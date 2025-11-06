Rövidpályás úszó ob – Jászó duplázott, Betlehem a világ idei legjobbjával nyert

Jászó Ádám két egyéni számban is diadalmaskodott az úszók Debrecenben zajló rövidpályás országos bajnokságának szerdai nyitónapján.

A pécsiek olimpikonja 100 méter gyorson óriási csatában győzte le Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95). Ebben a számban az ötödik helyen célba csapó 17 éves Papp Sebestyén korosztályos országos csúcsot úszott 48.26-tal.

A nőknél ugyanebben számban Ugrai Panna bizonyult a leggyorsabbnak, aki a hazai közönség előtt szereplő Senánszky Petrát utasította maga mögé.

Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson diadalmaskodott, a másodikként célba csapó Nagy Napsugár pedig korosztályos országos rekordot ért el.

A férfiak leghosszabb versenyében a nyíltvízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert csapattársa, a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt. Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel ráadásul az idei világranglista élére ugrott. Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-ás idővel állt az élen.

A szerdai dobogósok:

FÉRFIAK:

200 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 1:55.58 perc

2. Kovács Botond (UTE) 1:58.42

3. Christian Giefing (osztrák) 1:58.49

100 m gyors:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46.58 másodperc

2. Németh Nándor (Ferencváros) 46.60

3. Mozsárik Levente (Bácsvíz KVSC) 47.36

100 m mell:

1. Christopher Rothbauer (osztrák) 58.02 másodperc

2. Valentin Bayer (osztrák) 59.37

3. Zombori Gábor (UTE) 59.94

A magyar bajnok Zombori Gábor.

50 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.79 másodperc

2. Papp Sebestyén (UTE) 23.84

3. Zombori Gábor (UTE) 24.04

1500 m gyors:

1. Betlehem Dávid (Ferencváros) 14:27.39

2. Rasovszky Kristóf (Ferencváros) 14:58.62 és

Kárpáti Máté (UTE) 14:58.62

NŐK:

200 m vegyes:

1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:10.62 perc

2. Sebestyén Dalma (UNI Győr Úszó SE) 2:10.74

3. Zsebők Laura (Vasas SC) 2:11.17

100 m gyors:

1. Ugra Panna (Hód Úszó Se) 53.17 másodperc

2. Senánszky Petra (Debreceni SI) 53.57

3. Marlene Kahler (osztrák) 55.20

100 m mell:

1. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 1:05.39 perc

2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.04

3. Vass Brigitta (romániai) 1:08.00

50 m hát:

1. Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 26.57 másodperc

2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 27.57

3. Szabó Kincső Hanna (BVSC-Zugló) 27.29

1500 m gyors:

1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:04.08 perc

2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 16:06.81

3. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 16:13.60

4x100 m mix vegyesváltó:

1. Ferencváros 3:49.95 perc

2. BVSC-Zugló 3:50.29

3. A Jövő SC 3:51.80

4x100 m mix gyorsváltó:

1. Debreceni SI 3:26.37 perc

2. UNI Győr Úszó SE 3.26.97

3. Ferencváros 3:27.78

(MTI)

A későbbi győztes Ugrai Panna a 100 méteres női gyorsúszás döntőjében a rövidpályás országos bajnokságának első napján

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)