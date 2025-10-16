Sorana Cîrstea és Jaqueline Cristian is negyeddöntőbe jutott Oszakában

Sorana Cîrstea szerdán bejutott az oszakai (Japán) WTA 250-es torna negyeddöntőjébe, melynek összdíjazása 275 094 dollár.

Cîrstea (35 éves, WTA 51.) mindössze 69 perc alatt 6:3, 6:1-re legyőzte a brit Katie Boultert (29 éves, WTA 59.).

Sore 6815 dolláros csekket és 54 WTA-pontot nyert győzelmével, a negyeddöntőben (péntek hajnalban) pedig az ötödik favoritot, a ​​cseh Marie Bouzkovat legyőző svájci Viktorija Golubic lesz az ellenfele.

Szintén szerdán Jaqueline Cristian 0:6, 6:4, 6:2-re legyőzte a nyolcadik kiemelt spanyol Jessica Bouzas Maneirót.

A negyeddöntőben a 27 éves Jaqueline Cristian az első kiemelt japán Naomi Osakával találkozik, Osakában (hazai idő szerint péntek reggel kb. 8-kor). Valószínű a Digi Sport 4-en követhetik majd Sore és Jaqueline negyeddöntős küzdelmeit.