Stankovic elsősorban a hozzáállást dicsérte

Dejan Stankovic vezetőedző rendkívül elégedett volt a Ferencváros játékosainak hozzáállásával a szerb Cukaricki ellen 3:1-re megnyert mérkőzésen a labdarúgó Konferencia-liga nyitófordulójában.

Gólszerzők: Varga B. (44.), Owusu (45+7.), Pesic (79.), illetve Ivanovic (26.)

„Leginkább a hozzáállásnak örülök, mert ez a legfontosabb a jó eredmények eléréséhez. Kifejezetten jól játszottunk" – mondta az MTI érdeklődésére a szerb tréner, aki fenomenálisnak nevezte a hangulatot az első hazai találkozóján. „Nagy volt a nyomás, de amikor hátrányba kerültünk, akkor sem a csapat, sem a szurkolók nem álltak le, így együtt sikerült fordítanunk."

A játékosként Bajnokok Ligája-győztes szakember a videobíróról is beszélt, miután elvette a Ferencváros egy-egy gólját és büntetőjét. Ahogy kifejtette, ő már megszokta a VAR-t, ezért nem izgult a döntések előtt, mert 99 százalékban ilyenkor jó ítélet születik.

„Nagyon örültem Pesic góljának, mert sérülés miatt sokat kihagyott. De Varga Barnabás is remekül futballozott. Mindkettőjükre számítok a jövőben is" – mondta középcsatárairól Stankovic azt követően, hogy a szerb és a magyar támadó is eredményes volt.

A magyar bajnok október 5-én az idén döntős és az F csoportban a belga Genk vendégeként 2:2-es döntetlennel rajtoló olasz Fiorentina vendége lesz a második körben. A négyes első helyezettje a nyolcaddöntőbe jut, a 2. pedig az Európa-liga egyik csoportharmadikjával találkozik a 16 közé kerülésért.

A legutóbbi Ekl-eredmények:

HJK–PAOK 2:3, Genk–Fiorentina 2:2, Legia Warszawa–Aston Villa 3:2, Zrinjski–AZ Alkmaar 4:3, Fenerbahce–Nordsjaelland 3:1, Eintracht Frankfurt–Aberdeen 2:1, Ludogorets–Spartak Trnava 4:0, Slovan Bratislava–KÍ 2:1, Lugano–Bodo/Glimt 0:0, Dinamo Zagreb–Astana 5:1, Club Brugge–Besiktaș 1:1, Zorya Luhans–Gent 1:1, Viktoria Plzen–Balkani 1:0.

(Forrás: MTI, nso)