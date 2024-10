Szalai Ádám visszatér a magyar labdarúgó-válogatotthoz

A korábbi csapatkapitány Szalai Ádám pályaedzőként visszatér a magyar labdarúgó-válogatotthoz.

Szalai Ádám már a mai, hétfői összetartáson ellátja új feladatát a nemzeti együttes szakmai stábjában.

„Mindenképpen olyan pályaedzőt szerettem volna, aki szakmailag és emberileg is illik a válogatotthoz” – nyilatkozta Marco Rossi. „Esetében egyikhez sem fér kétség, hiszen hatalmas nemzetközi rutinnal bír a labdarúgás sportszakmai részét tekintve, miközben azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez”.

Szalai és Rossi jól ismeri egymást, mert hat évvel ezelőtti kinevezése után az olasz szakvezetőnek a csatár volt a meghosszabbított keze a pályán, így mindkét fél reményei szerint az első pillanattól kezdve olajozottan fog működni az újabb együttműködésük.