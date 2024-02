Székely Norbert: kitekintést kaptunk a világelitbe

Székely Norbert szövetségi kapitány szerint a magyar női kosárlabda-válogatott kitekintést kapott a világ elitjébe, miután 67:55-re kikapott Kanadától a Sopronban zajló olimpiai selejtezőtorna első fordulójában.

„Tudtuk, hogy az ellenfél technikailag és taktikailag is nagyon felkészült, rutinban pedig messze előttünk jár” – nyilatkozta a szakvezető az MTI-nek. „Az elmúlt években ez a csapat nagyon komoly tornákon edződött, ami abban is kiütközött, hogy fizikailag nagy kihívásokkal szembesültünk, s ezt nem minden játékosunk tudta tartani. Voltak időszakok, amikor mertünk játszani, többször is öt pontra feljöttünk, de ők ma mindenben jobbak voltak nálunk. Mi ebbe az irányba tartunk, ők pedig már ott vannak.”

A kapitány kifejtette, a világbajnoki negyedik kanadaiak ellen lehetett ugyan csökkenteni a deficitet, de most ennyire telt.

„Ez a meccs és az egész torna hatalmas tapasztalat, ami később kamatozni fog…”

A magyarok legjobbja, a 13 pontos Juhász Dorka szerint főként a védekezésen múlt a meccs kimenetele.

„Voltak magabiztosabb periódusaink, de aztán jöttek a hibák, az ellenfél sok büntetőt dobhatott. De örülök, hogy többször is fel tudtunk zárkózni. Pozitívan állok a folytatáshoz, van még két mérkőzésünk, előre kell nézni” – közölte az olasz Schio légiósa.

Dubei Debóra (j) és Shay Colley (b) a Magyarország–Kanada-mérkőzésen

(Fotó: MTI/Tóth Zsombor)