Szeleczki Szabina aranyérmes az U23-as cselgáncs Eb-n

A 48 kilós Szeleczki Szabina arany-, míg a 63 kilogrammos Kriza Anna bronzérmet nyert a Chișinăuban zajló U23-as cselgáncs Európa-bajnokság pénteki nyitónapján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Szeleczki egészen ellenállhatatlanul dzsúdózott, ugyanis a BHSE húszéves sportolója az első párharcban vazarival múlta felül a szerb ellenfelét, ezt követően viszont egyetlen meccse sem ment végig: ipponnal verte a moldovai, a török és a fináléban a lengyel riválisát is.

Ugyanebben a súlycsoportban Kőszegi Rebeka az első összecsapását elvesztette.

Az ugyancsak a BHSE-ben versenyző Kriza kezdésként az osztrák vetélytársát ipponnal győzte le a hosszabbításban, majd a negyeddöntőben jukóval vereséget szenvedett a későbbi győztes finn ellenfelétől. A vigaszágon két horvát cselgáncsozó elleni sikerrel harcolta ki, hogy dobogóra álljon.

***

A férfiak 73 kilós kategóriájában két magyar induló volt: Kalász Ádám egy siker után a 32 között kapott ki, míg Szabó Áron három győzelemmel az elődöntőig menetelt, ahol alulmaradt a későbbi aranyérmes román dzsúdóssal, Ioan Dzitac (CSM Oradea) szemben, majd a bronzcsatában szerb ellenfele is legyőzte, így a tatabányai tehetség ötödik lett.

A Moldova fővárosában zajló kontinensviadalra 37 ország 308 versenyzője nevezett, a magyar színeket további két sportoló, Lakos Máté (100 kg) és Sóczó Rebeka (70) képviseli.

(MTI)

Szeleczki Szabina (kékben) és a spanyol Eva Perez Soler nyári küzdelme a cselgáncs-vb női 48 kg-os súlycsoportjának selejtező körében

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)