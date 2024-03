Szoboszlai: Az a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül nyertünk

Szoboszlai Dominik, a nyári Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint kedd este az volt a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül meg tudták nyerni a Koszovó elleni barátságos mérkőzést a telt házas Puskás Arénában.

A Liverpoolban légióskodó középpályás elmondta, az első félidőben mutatott játékkal nem volt megelégedve, de úgy vélte, ez minden magyar játékosról elmondható, viszont sikerült jól reagálniuk a szünet után, és ennek is köszönhető a 2:0-s győzelem.

„Pontosan azokat a hibákat követtük el az első félidőben, amelyekről előzetesen beszéltünk, hogy nem lenne szabad, de ebből is tanulunk. Ahogyan a második gólnál láthattuk, akár egy védő is befejezhet egy támadást épp egy középhátvéd passzából. Végre a Langi is használta az eszét védőként” – jegyezte meg viccesen Szoboszlai utalva arra, hogy Nagy Zsolt találatát az előre húzódó Lang Ádám passza előzte meg.

„Sok olyan dolog van még, amin javítanunk kell, de a csapat egyben van, egymásért is küzdünk és meccsről meccsre haladunk” – nyilatkozta. Hozzátette, örül annak, hogy a válogatott már sorozatban 14 mérkőzés óta veretlen, melyről elmondása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány is azt mondta nekik, „csinálják, amíg csak tudják’.

A kapus Dibusz Dénes elárulta, Rossi a múlt hét közepén döntötte el, hogy a törökök ellen Gulácsi Péter, a koszovóiakkal szemben pedig ő lesz a kapus, és a Ferencváros hálóőre úgy vélte, mindkettejüknek sikerült jó teljesítményt nyújtania.

A magyar válogatott tagjai, Dibusz Dénes kapus, Nagy Zsolt, Szalai Attila, Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Callum Styles, Lang Ádám, Nagy Ádám, Ádám Martin, Gazdag Dániel és Szoboszlai Dominik (b-j)

