Szoboszlai: gól, gólpassz és 6:3-as győzelem Londonban

A Premier League 17. fordulójában a Liverpool 6:3-ra nyert a Tottenham otthonában.

Gólszerzők: Maddison (41.), Kulusevski (75.), Solanke (83.), ill. Luis Díaz (23., 87.), A. Mac Allister (36.), Szoboszlai (45+1.), Szalah (54., 61.)

Jó hírrel kezdhették a bemelegítést a Liverpool futballistái a Tottenham elleni rangadó előtt, a Chelsea ugyanis nem tudott nyerni a Goodison Parkban az Everton ellen, így, ha csak ideiglenesen is, három meccsel többet játszva sem tudta átvenni a vezetést a PL-tabelláján. Ahogyan az várható volt, a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzéshez (2:1) képest több helyen is változott a liverpooli kezdőcsapat, így a Tottenham ellen bekerült Becker, Gravenberch, Szalah, Virgil van Dijk, L. Díaz, Robertson és Szoboszlai Dominik is.

Rögtön hatalmas különbség mutatkozott a felek között, M. Szalah az első húsz percben három gólt szerezhetett volna, a lécet is eltalálta. A 23. percig bírta ki a Spurs kapott gól nélkül, Trent Alexander-Arnold tekert Luis Díaz elé, aki fejesből megszerezte a vezetést a vendégeknek. (0:1) A 36. percben megszületett a második, Szoboszlai Dominik érkezett A. Robertson beadására, ám fejelni nem tudott, a labda Djed Spence karjáról Alexis Mac Allister elé pattant, aki fejjel talált a kapuba (0:2). A Tottenham alig jutott el Alisson kapujáig, de James Maddison így is szépített a 41. percben (1:2). Mac Allister labdavesztését használva ki. Mégis kétgólos különbséggel vonultak az öltözőbe a csapatok, Szoboszlai Dominik a félpályánál csúsztatott Alexander-Arnold felíveléséből Mohamed Szalahhoz, aki miután magára húzta a védőket, a továbbsprintelő és üresen lévő magyar középpályást ugratta ki, Dominik ballal, 11 méterről Forster lába között a kapu közepébe gurította a labdát. (1:3).

Szoboszlai Dominik már tízgólos a Liverpool színeiben, a 2024–2025-ös idényben harmadszor talált a kapuba, és ötödször volt eredményes a Premier League-ben. Az 54. percben majdnem duplázott, A. Gray azonban a gólvonal előtt blokkolta estében leadott lövését, a labda viszont Szalah elé került, aki az üres kapuba lőtte a 4. gólt. Az 57. percben ismét Szoboszlai került ziccerbe, Alisson indítása után vezethette Forsterre a labdát, balra eltolta a kapus mellett, ám csak az oldalhálót találta el kisodródva. A 61. percben Szoboszlai ismét egyedül lépett ki, ekkor viszont nem lőtt, hanem parádés gólpasszt adott Szalahnak. (1:5) Az egyiptomitól már megszokhattuk pályafutása során ezt a teljesítményt – két gól és két gólpassz vasárnap, az idényben 24 mérkőzésen 18 gól és 15 gólpassz –, de nehéz megszokni, hogy egy magyar játékos ilyen magas szinten futballozzon egy PL-rangadón. Az 5. gól után lelassult a meccs, a Liverpool kicsit bele is aludt, a gólok így a másik oldalon potyogtak: Dejan Kulusevski a 72., Dominic Solanke pedig a 83. percben talált be, ám a Liverpool nem akart rossz szájízzel távozni, Szalah újabb gólpasszt jegyzett, ezúttal a másodszor eredményes Luis Díazt szolgálva ki.

Hetvenegy évvel az Aranycsapat londoni 6:3-as győzelme után ismét magyar játékos főszereplésével született 6:3-as eredmény az angol fővárosban.

A forduló további eredményei: Everton–Chelsea 0:0, Fulham–Southampton 0:0, Leicester–Wolverhampton 0:3, Manchester United–Bournemouth 0:3, Brentford–Nottingham 0:2, Ipswich Town–Newcastle 0:4, West Ham–Brighton 1:1, Crystal Palace–Arsenal 1:5 (Sarr 11., ill. Gabriel Jesus 6., 14., Havertz 38., Martinelli 60., Rice 84.), Aston Villa–Manchester City 2:1 (Durán 16., Rogers 65., ill. Foden 90+4.)

Az állás (Top 7): 1. Liverpool 39, 2. Chelsea 35, 3. Arsenal 33, 4. Nottingham Forest 31, 5. Bournemouth 28 (+6), 6. Aston Villa 28 (0), 7. Manchester City 27 ponttal.