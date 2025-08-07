Teniszhírek – Gálfi Dalma nem jutott főtáblára, Marozsán ma, Bondár és Piros holnap játszanak

Gálfi Dalma nem jutott főtáblára a CINCINNATI-ikeménypályás tenisztorna női versenyében.

A világranglistán 102. magyar játékos a selejtező második fordulójában szerdán két játszmában, 6:3, 6:4-re kikapott a japán Ito Aoitól, a találkozó 1 óra 19 percig tartott.

A férfiaknál Marozsán Fábián (56.) alanyi jogon ott lesz az elitmezőnyben, az első fordulóban a kvalifikációból a főtáblára kerülő, hazai közönség előtt szereplő Colton Smith (136.) lesz az ellenfele, a mérkőzést magyar idő szerint csütörtökön (ma) 21.30 körül rendezik. Győzelem esetén a korábbi ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz (30.) vár rá.

A nőknél Bondár Anna szerepel a főtáblán, ő az ausztrál Ajla Tomljanovic ellen kezd péntek délután.

Piros Zsombor negyeddöntős a cordenonsi tenisztornán

Piros Zsombor negyeddöntőbe jutott az olaszországi Cordenonsban zajló, 91 ezer euró (36,4 millió forint) összdíjazású salakpályás challenger-tenisztornán.

A világranglistán 162. magyar játékos szerdán a legjobb 16 között az ATP-rangsorban 253. monacói Valentin Vacherottal találkozott, és 2 óra 5 perc alatt, két játszmában, 7:6 (7-4), 6:4-re győzött.

A harmadik helyen kiemelt Pirosra a nyolc között a német Cedrik-Marcel Stebe (889.) vár az észak-olasz városban (pénteken, augusztus 8-án).

