Tóth Balázs: Ha kijutnánk a vb-re, ez a vereség is büszkeséggel töltene el

A Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázs (kapus) a csapat mentalitását emelte ki annak ellenére, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3:2-re kikapott Portugáliától a világbajnoki selejtező második fordulójában.

A Blackburn Rovers kapusa pályafutása második válogatott mérkőzésén lépett pályára, júniusban az Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón kapott játéklehetőséget.

„Dibusz Dénes a válogatott elsőszámú kapusa, sajnálom, hogy megsérült, de már hétfőn tudtam, hogy én helyettesítem” – mondta a 28 éves kapus a mérkőzést követően újságírók kérdéseire válaszolva. „Nem jó csapattárs sérüléséről értesülni, de egyből izgatottság fogott el, nem is aludtam jól, sőt a mérkőzés előtti pihenőidőben is nyugtalan voltam, de azért, hogy kezdődjön már az összecsapás.”

A magyar válogatott ugyan vezetett, de a Nemzetek Ligája-győztes portugálok a második félidőben fordítottak, mégpedig a 223. válogatott mérkőzésén a 141. gólját szerző Cristiano Ronaldo tizenegyesével.

„Tizenöt évesen arról álmodoztam, hogy egyszer majd kivédem Ronaldo büntetőjét, hát nem sok hiányzott. Felkínáltam neki az egyik sarkot, éreztem is, hogy nem a szokványos módon végezte el a büntetőt, mivel kivárt az utolsó pillanatig” – mondta a hálóőr.

Az ötszörös aranylabdás futballista az első félidőben, magyar vezetésnél is közel járt a gólszerzéshez, de hatméteres lövése után a bal alsó sarok irányába tartó labdát Tóth Balázs hatalmas bravúrral szögletre mentette.

„Nagyon közelről jött a lövés, nem sokat láttam a labdából” – emlékezett vissza a 31. percre a kapus. „Kézzel és térddel együtt sikerült mentenem, de hirtelen úgy éreztem, a hálóba vágódik a labda, csak akkor nyugodtam meg, amikor láttam, hogy az alapvonalon ment ki.”

A válogatott a 84. percben egyenlített, de mindössze két percig volt 2:2 az állás, ráadásul a portugálok harmadik gólja győzelmet jelentett a vendégeknek.

„Talán fel kellett volna rúgnom a labdát, de Szoboszlai Dominik elkérte, ebből is látszik, mekkora győzni akarással futballozik. Sajnos utána elveszítettük a labdát a középpályán, de ha kijutnánk a vb-re, ez a vereség is büszkeséggel töltene el” – fogalmazott Tóth.

