Varga Zsolt: komoly mentális terhelést kapott a férfi vízilabda-válogatott

Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember hétfőtől szerdáig a Duna Arénában tartott összetartást a szingapúri világbajnokságon ezüstérmes együttesnek, amelyből ezúttal hiányoztak a légiósok.

„Elcsépelt mondás, hogy fejben dől el minden, de a valóságban ez tényleg így van. Az dönti el a mérkőzéseket, hogy fáradtan milyen döntéseket hozunk” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának Varga Zsolt, aki megjegyezte, éppen ezért most nagyobb hangsúlyt kaptak a mentális gyakorlatok, a figyelemészlelés és a döntéshozatali képességekkel kapcsolatos tréningek.

A kapitány elmondta, a januári belgrádi Európa-bajnokságra december 8-án kezdődik a felkészülés, addig novemberben még két kétnapos összetartást rendeznek a csapatnak.

Egyelőre még csak különedzéseket végzett a csapatkapitány Manhercz Krisztián, aki körülbelül egy hónapja sérüléssel bajlódik, ám elmondta, hogy a kontinensviadalon való szereplése nincs veszélyben.

Visszatért a nemzeti csapatba Vogel Soma, aki csípősérülése miatt kihagyta a nyári világbajnokságot. „Nagyon hiányzott már a csapat, az itteni hangulat és a kihívás. Boldog vagyok, feltöltött ez a két nap” – fogalmazott a Ferencváros BL-győztes kapusa.

(MTI)

Varga Zsolt szövetségi kapitány a magyar férfi vízilabda-válogatott egyik szingapúri edzésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)