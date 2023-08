Vezetést szerzett az UTA, de 2:1-re mégis kikapott Nagyszebenben

Gyönyörű időben, majdhogynem tökéletes pályán zajlott szombat este a Hermannstadt–UTA 3. fordulós Szuperliga-mérkőzés.

Mircea Rednicnek volt pár keretbeli problémája, többen is sérülésekkel küzdenek.

Egy kiegyenlítettnek mondható első félóra, Iacob egyik remek védése után Cătălin Carp védők által eltérített rúgása rezegtette meg először a hálót, a 31. percben az UTA szerezte meg a vezetést a mintegy 800 kiutazott UTA-szurkoló örömére. Természetesen a tv-nézők is örvendeztek a sikernek, de az 51. percben Marian Barbu bíró elég könnyen megadott büntetőjéből Paraschiv kiegyenlített (1:1). A 11-est Benga idézte elő, a 16-os szélénél védekezett, felugrása után alkarját az ellenfél vállára, nyakára helyezte, lenyomta kissé… Sajnos Florin Iacobnak most nem sikerült hárítania, mint az előző két meccsen, az Oțelul és a CFR ellen egyaránt. Ez van, nem mindig sikerül.

Majd láthattunk egy japán focistát is ujjongani, hiszen Mine Sota fejessel megszerezte első gólját a Szuperligában, s ezzel be is állította a 2:1-es végeredményt.

Pont nélkül jött haza Rednic legénysége, aki nyilatkozatában őszinte volt: Ezzel az új csapattal jelenleg nem tudunk többet nyújtani – utalva arra, hogy vannak játékosok, akik csak két hete érkeztek a keretbe.

Reméljük, mielőbb összeszoknak, mert augusztus 4-én, pénteken 18.30 órától a 3. forduló legnagyobb meglepetését okozó POLI Iașit fogadják Aradon.

Szuperliga eredmények: Farul–POLI Iași 1:3 (!), FCU–U 3:4, Rapid–FC Botoșani 2:2, Oțelul Galați–FCSB 0:2, CFR–Universitatea Craiova 1:1.

A tabella élén a FCSB 9 ponttal, 2. CFR 7 p, 3. Farul 6 ponttal.

Az UTA hétfő délben a 14. helyen állt, egyetlen pontjával. Ebbe még beleszólhatott a szerdai lapszámban ismertetendő Dinamo–Sepsi OSK hétfő esti meccs eredménye (fővárosi győzelem esetén a Dinamo is lekörözné az aradiakat).

Florin Iacobnak sajnos nem sikerült az idei 3., nagyszebeni büntetőt is kivédenie

(Fotó: uta-arad)