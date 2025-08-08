Világjátékok – Lenyűgöző megnyitó Csengtuban

Látványos és rendhagyó megnyitóval, valamint tűzijátékkal kezdődtek meg a Világjátékok a kínai Csengtuban.

A Nemzeti Versenysport Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a „sportesemények városaként” ismert metropolisz számára különösen fontos szerepet jelent megrendezni az olimpián kívüli sportágak idei legnagyobb nemzetközi seregszemléjét, s ezt a nyitóünnepség minden mozzanata visszatükrözte. Videóüzenetében Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke kiemelte: a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) és a NOB testvérszervezetek.

„A sport összeköti a kultúrákat és barátságokat épít. Ezt az atmoszférát fogják megtapasztalni az elkövetkező napokban Csengtuban a sportolók is” – hangsúlyozta a NOB első embere.

Jose Perurena Lopez, az IWGA elnöke a szervezők alapos felkészültségét méltatta, és hangsúlyozta: a csengtui esemény méltó ünnepe lesz a nemzetközi sportnak. A játékokat hivatalosan Sen Jicsin kínai államtanácsos nyitotta meg a zsúfolásig megtelt Tianfu Nemzetközi Kongresszusi Központban. A választott helyszín is formabontó volt, mivel a szervezők szakítottak a hagyományos stadionos megnyitókkal.

Magyarországot a ceremónián az ötszörös Világjátékok-győztes uszonyosúszó Senánszky Petra, valamint a világbajnoki ezüstérmes kenus Korisánszky Dávid képviselte zászlóvivőként.

Senánszky jó formában érkezett, célja címvédés két egyéni számában, míg Korisánszky a sárkányhajó-válogatott tagjaként szerepel.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken.

A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

