Visszavágtak Temesvárnak a marosvásárhelyi kosarasok

Megszerezte az első győzelmét a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban a Marosvásárhelyi VSK, a gyengébb kezdés után átvette az irányítást és végül megérdemelten nyert a Temesvári SCM otthonában.

A marosvásárhelyi csapat vereséggel indította a pontvadászatot, egy héttel korábban szintén idegenben kikapott a Bukaresti Rapidtól. A hétvégi hazai meccsét az SCMU Craiova ellen elhalasztották, így az újabb hétközi fordulóban szerdán este ismét vendégként léptek pályára. Mégpedig annak a Temesvári SCM-nek az otthonában, ahol a szezonnyitó Román Kupa első körének visszavágóján 24 ponttal maradtak alul, de a korábbi hazai első mérkőzésen aratott még nagyobb arányú, 29 pontos győzelmüknek köszönhetően továbbjutottak.

Nem alakult túl jól az összecsapás eleje a VSK-nak, nagyon sok kosarat kaptak, de a támadójátékuk szintén hatékony volt, így nem kerültek nagy hátrányba.

A 2. negyedre rendbe tette a védekezését Faragó Péter gárdája, amely a szünethez közeledve átvette a vezetést és öt pontos előnyt (54:49) alakított ki.

A folytatásban is uralta a játékot a marosvásárhelyi együttes, amely az amerikai Trey Diggs kimagasló teljesítményével az utolsó negyed előtt 12 ponttal (80:68) elhúzott. A végéig ugyan a házigazdák fokozatosan csökkentették a lemaradásukat, de a VSK remekül gazdálkodott az előnyével, amit sikerült megőriznie.

A Marosvásárhelyi VSK 95:89-re diadalmaskodott, ezzel visszavágott Temesvárnak a kupában elszenvedett nagyarányú vereségért.

A hétvégi játéknapon a vásárhelyiek sorozatban harmadszor játszanak idegenben a bajnokságban, szombaton 18 órától a Petrolul Ploiești lesz az ellenfelük.

