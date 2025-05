Vizes-vb – Keszthelyi Rita a magyar női vízilabda-válogatott keretében

Keszthelyi Rita is bekerült a szingapúri világbajnokságra készülő női vízilabda-válogatott bő keretébe.

A magyar szövetség honlapján szerdán közzétett 23 fős névsorban a női szakág válogatottsági- és gólrekordere mellett ott van a súlyos vállműtéte után nemrég visszatért Szilágyi Dorottya, valamit az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter is.

„A keret összetétele tükrözi azt a célt, hogy újabb és újabb fiatalokat építsünk be, ugyanakkor számítunk tapasztalt játékosokra is. Az öthetes felkészülés elég hosszú ahhoz, hogy egyfelől rengeteg új információt kapjunk a játékosokról, és hogy mindenki fejlődjön is, másfelől olyan csapatot szeretnénk kialakítani, amely eredményesen szerepelhet a szingapúri világbajnokságon” – mondta Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A keret gerincét a világkupa-ezüstérmes együttes alkotja.

A csapat június 2-án kezdi meg a felkészülést, és a világbajnokságig Magyarországon edz: az edzőtábor Sukorón lesz, június 24. és 26. között pedig Gödöllőn és a Margitszigeten szerepel a válogatott a SEAT nemzetközi tornán.

A szingapúri világbajnokságon a magyarok vk-döntős ellenfelük, a görögök ellen kezdenek, a csoportkörben pedig még a horvátokkal és a japánokkal csapnak össze. A vb július 11-én kezdődik, a női vízilabdatorna július 23-án zárul.

(Forrás: MTI)

Keszthelyi Rita (b) és Valeria Palmieri Nanterében

(Fotó: MTI/Derencsényi István)