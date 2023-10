Királyi, elnöki vonat és a Moldovița elnevezésű szerelvény

Nagy csinnadrattával ünnepelték meg a hétvégén Petrozsényban a Zsil-szorosan áthaladó, Bumbești–Livazény vasútvonal átadásának 75. évfordulóját. Három külön vonat érkezett be a petrozsényi állomásra, a királyi vonat, az elnöki vonat amellyel Ceaușescu járta be az országot és a Moldovița elnevezésű szerelvény. Modern és korabeli szerelvények futottak be, utóbbiakat gőzmozdonyok vontatták, a vagonok pedig 75 évvel ezelőttiek.

Laurențiu Nistor, a Hunyad megyei tanács elnöke, a szomszédos Gorj megyei vezetők, a bukaresti közlekedési minisztérium képviselői és helyiek köszöntötték az ünneplő tömeget, utóbbiak felidézve a 75 évvel ezelőtti vasútépítést.

A Zsil völgye és Olténia közötti vasútépítés gondolata még a huszadik század elején felvetődött, amikor előbbi Magyarországhoz, utóbbi pedig Romániához tartozott, az első világháború kitörése azonban keresztbe tett a megvalósításának. Erdély megszerzése után, 1924-ben a román hatóságok ismét elővették a vasút megépítésének tervét, akkoriban ugyanis a Zsil völgye és Olténia között nem volt vasúti összeköttetés. Akkor jelölték ki annak pontos útvonalát az erdélyi Livazényból át a Zsil-szoroson egészen az olténiai Bumbeștig, egy 31 kilométeres útvonalon. Mire elkészültek a konkrét tervek és elkezdődhetett volna az építkezés, kitört a gazdasági világválság, és 1931-ben anyagi megfontolásokból kénytelenek voltak lefújni a tervet. 1939-ben elkezdődtek a munkálatok, de a második világháború kitörése lelassította, majd le is állította az építést: 1945-ig csupán 14 kilométer képszült el.

A kommunista hatalom úgy döntött, hogy rohamtempóban és minimális ráfordítással fejezi be a munkát: 1948 márciusában megnyílt az ifjúsági építőtelep (șantierul tineretului), melyen több mint 25 ezer, az ország valamennyi vidékéről érkezett „önkéntes” dolgozott hónapokon keresztül ingyen és bérmentesen, úgymond a szocializmus építése iránti lelkesedésből. Úgy tervezték, hogy a munka november 7-re, a nagy kommunista ünnepségre készüljön el, az „önkéntes” fiatalok lendülete azonban túlteljesítette az elképzeléseket, a vasút ünnepélyes üzembe helyezésére már október 31-én sor került.

Pillanatfelvétel az ünnepségről

(Fotó: Hunyad Megyei Tanács)