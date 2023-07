„A Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékaival”

Pál József Csaba megyés püspök idei bérmaútjának következő állomása a majláthfalvi plébánia volt, ahol július 16-án, vasárnap 10 órakor a majláthfalvi templomban, délután 5 órakor pedig az egyházközséghez tartozó monostori templomban mutatott be szentmisét. Mint eddig mindenhol, a főpásztor itt is szakított időt arra, hogy a szentmise előtt találkozzon a fiatalokkal, beszélgessen velük, és jobban megismerje őket. A megbeszélésre a plébánia épületében került sor. A 26 fiatalnak Miklós Csaba plébános tartott felkészítő hittanórákat.

A pontifikális szentmisét az egyházmegye főpásztora mutatta be, koncelebrált pr. Piry Radulov vingai plébános, valamint a helyi plébános, aki a szentmise kezdetén a közösség és a fiatalok nevében üdvözölte a megyés püspököt, mint mondotta, „abban a templomban, amelyet a Szűzanya tiszteletére szenteltek”. A főpásztort köszöntötték továbbá a bérmaszülők, valamint a bérmálkozók egy-egy képviselője. A liturgián részt vett Baum Péter állandó diakónus, orgonán Ninaci János, gitáron Baum Melinda játszott.

Bevezetőjében a főpásztor hangsúlyozta: „Amikor az Úr Jézus itt élt a földön, az emberek boldogok voltak, hogy találkozhattak vele és befogadhatták a házukba, a közösségükbe. Majd Jézus felment a mennybe, és maga helyett elküldte a Szentlelket. Most ugyanaz az öröm kell eltöltsön minket, mindannyiunkat, mert befogadhatjuk a Szentlelket, aki vezet minket, eltölt az Ő bölcsességével, erejével. Keresztény életünk lényege ez a mély kapcsolat az Úr Jézussal és az Ő Szent Lelkével.”

Szentbeszédében a főpásztor a következőképpen fogalmazott:”Gondolom, ma mindannyian feltesszük azt a kérdést, hogyan jön el a Szentlélek? Mit kell nekünk ahhoz tennünk? A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki be akarja tölteni az életünket. És nekünk ezért mit kell tennünk? Az első és legfontosabb, hogy meg kell hívjuk Őt: jöjj, Szentlélek! De csak akkor fog eljönni, ha mi együttműködünk vele. A másik fontos cselekedet, hogy hittel át kell adnunk magunkat Neki. Jézus mondja: aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti. Aki nem akarja magát rábízni Istenre, nem akarja az életét Isten kezébe helyezni, hanem úgymond, meg akarja menteni az életét azzal, hogy teljes mértékben dönteni akar felette, az elveszíti.”

A bérmálás szertartásának keretében Pál József Csaba megyés püspök imájával a Szentlélek kiáradását kérte a fiatalokra: „Imádkozzunk Istenhez, a Mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szent Lelkével fogadott gyermekeit, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékaival…” Ezt követően a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd bérmaszüleik kíséretében az egyházmegye püspöke elé járultak, aki krizmával keresztet rajzolt a fiatalok homlokára e szavak kíséretében: vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

Az ünnepi szentmise végén a fiatalok és Miklós Csaba plébános megköszönték az egyházmegye püspökének a keresztény nagykorúság szentségének kiszolgáltatását.

Délután 5 órakor Pál József Csaba megyés püspök a bérmálás szentségében részesítette a majláthfalvi plébániához tartozó, főként szlovák hívekből álló monostori filia közösség fiataljait. Itt a szentmise előtt a főpásztor a szabadban, a templomkertben találkozott a bérmálkozókkal. A megyés püspök bemutatta szentmisén koncelebrált Marton Zsolt, váci (Magyarország) megyés püspök, Király Árpád arad-ségai plébános, Kapor János kisjenői plébános, Piry Radulov vingai plébános és Miklós Csaba majláthfalvi plébános. A közösség kicsi templomában a főpásztor azt mondta: „Úgy érezzük magunkat, mint egy családban”. A szentmise zenei szolgálatát Burmann Gabriela hittantanárnő és a temesvári szlovák ferences nővérek látták el.

A szentmise végén a váci püspök a következő szavakkal fordult az egybegyűltekhez: „Nagyon szépen köszönöm a meghívást. József püspök atyával egy püspöktestvéri közösséget alkotunk. Olyan szép titeket látni! Most, amikor különböző nyelveken imádkoztunk a szentmisén, olyan érzésem volt, amilyen talán az apostoloknak lehetett Jeruzsálemben, ahol sok nyelven imádkoztak, de a szívükkel mégis megértették egymást. Ezt cselekszi a Szentlélek.”

A Temesvári Püspökség sajtóirodája