Megemlékező szentmise a kisiratosi templomban

Legutóbbi Hitélet rovatunkban, Harmincéves az Aradi Máltai Szeretetszolgálat címmel hírül adtuk, hogy ez alkalomból szombaton a kisiratosi római katolikus templomban 10 órától megemlékező szentmisére kerül sor. Annak ünnepi szónoka, főcelebránsa, ft. Szabó Péter, a Máltai Lovagrend képviselője köszöntötte előbb románul, majd magyarul a nagyszámú résztvevőt. Amint prédikációjában kifejtette, az 1989-es rendszerváltás után nálunk is létrejöttek a felekezeti alapú segélyszervezetek, köztük a Máltai Szeretetszolgálat megalapításának a feltételei. Az ünnepi alkalmon szeretettel köszöntötte a Romániai Máltai Szeretetszolgálat jelen lévő elnökét, Dénes Mihályt, valamint alelnökét, Puskás Bálintot. Az evangéliumból Kiss Mihály áldozópap olvasott fel.

Ünnepi prédikációjában ft. Szabó Péter, a Máltai Lovagrend képviselője a Máltai Szeretetszolgálat számára Jézus révén megjelölt, személyes példával alátámasztott, „szeretve szolgálni” küldetést járta körbe. Ha e szolgálatot nem tudjuk szeretve gyakorolni, akkor ez a rászorulóknak, ugyanakkor a segítőknek is szenvedést jelent. Kiemelte dr. Almási Bélának a rászorultak szervezett, intézményes megsegítését, a róluk való gondoskodás folytonosságát biztosító Kisiratosi Máltai Ház megépítését, amit történelmi jelentőségű küldetésnek nevezett. Almási Bélát Isten elszólította ugyan közülünk, de az általa megálmodott, közösségi összefogással megépített Máltai Ház manapság is működik, teljesíti a küldetését. A világ, amelyben élünk nem a szeretetről, hanem a pénzhajhászásról szól, ezért a Máltásokra hárul a feladat példát mutatni a szeretve szolgálni eszmének az éltetésében, a terjesztésében, a jövő generációnak való átadásában. Végszavaiban a Jóisten áldását, szeretetét kívánta mindazokra, akik az elmúlt 30 évben képesek voltak szeretve szolgálni, és e megvilágosodást képesek voltak terjeszteni, hozzájárulva világunknak a szebbé, jobbá tételéhez. Ft. Szabó Péter máltai lovag, a magyarul elmondott prédikációját románul is megismételte.

Prédikációját követően, a nagyszámú hívekkel együtt imádkozott a máltai önkéntesekért, elsősorban az elhunyt dr. Almási Béláért, ugyanakkor azokért is, akik a helybeli szeretetotthonban éltek, laktak, illetve hunytak el.

Köszönet dr. Almási Béláért és a támogatásért

Ezt követően magyarul és románul Puskás Bálint, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat alelnöke értékelte a Kisiratosi Máltai Szeretetszolgálat harmincéves tevékenységét, kiemelve az egykori, ugyanakkor a jelenlegi munkatársakat, élükön László Lajossal. Jézus azt mondta: én szeretettel szolgálok. Ezt a Máltai Lovagrend is folytatja, ezért az eltelt 30 évben sok megvalósítás született a mindenkori rászorultak javára. „Most azonban szeretettel emlékezünk dr. Almási Bélára, akivel annak idején sokat vitatkoztunk: hogyan tovább, honnan szerezzünk pénzt a karitatív munkához. Minden alkalommal az volt a végkövetkeztetés: a Jóisten majd megsegít, és valóban úgy is lett, mert a Jóisten minden alkalommal megsegített. Ehhez azonban arra is szükség volt, hogy Béla egyre többet segítsen orvosként, illetve a Máltai Szeretetszolgálat elnöki minőségében. Most hálát adunk Istennek, amiért közénk küldte Almási Bélát, illetve amiért támogatott, hogy beindíthassunk egy ilyen hasznos, egyben szép szolgálatot. Ezzel is bizonyítva: a Jóisten soha nem hagyta cserben azokat, akik a rászorultakat, a közösségükben élő hátrányos helyzetű embereket szolgálták. A Máltai Lovagrend 900 éves tevékenysége is arról szól, és a jövőben is azt követi, hogy a világon bárhol szükség van az elesettek támogatására, a rászorulók megsegítésére, ők mindig ott legyenek, és szeretve próbáljanak szolgálni.”

A szentmise végén ft. Szabó Péter máltai lovag köszönetet mondott a jelen volt Faragó Péter parlamenti képviselőnek és mindazoknak, akik részt vettek az emlékező ünnepségen.

Farkas Viktória, a Máltai Szeretetszolgálat Aradi Szervezetének az elnöke az ünnepélye szertartás végén mindenkinek megköszönte a részvételt, majd ismertette a további programot, miszerint együtt meglátogatják a Máltai Házat és a bentlakókat, majd a kis kultúrotthonba vonulnak, ahol folytatódik az ünnepi program. Kivonulás után, a templom előtt közös fotó készült az egyházi elöljárókról és a hívekről.

A megemlékező szentmisén ft. Szabó Péter máltai lovag, ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános, ft. Szabó Gyula, valamint Kiss Mihály áldozópap

A szentmisén a hívek mellett Faragó Péter parlamenti képviselő, Bognár Levente és Horváth Júlia aradi tanácsosok és a helybeli elöljárók is részt vettek

Magyarul és románul Puskás Bálint, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat alelnöke értékelte a Kisiratosi Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét

Kivonulás után, a templom előtt közös fotó készült az egyházi elöljárókról és a hívekről, majd a Máltai Házba mentek