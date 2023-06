Csikys diákok Felvidéken

Június 10–14. között a Csiky Gergely Főgimnázium IX. A és X. A osztálya, valamint egy IX. D és két XI. A osztályos diák Szlovákiába utazott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul pályázatának köszönhetően.

A kirándulás első napját az utazás töltötte ki. Szombat reggel 9 órakor indult a busz az iskolától, úti célunk Kassa volt. Mondhatnám, hogy a nagyjából 380 km unalmasan telt, de ez közel sem volt így… kísérő tanárainknak, azaz Rudolf Ágnes és Hadnagy Éva osztályfőnököknek, Spier Tünde igazgatónőnek és Olasz Angéla nyugdíjas történelemtanárnőnek köszönhetően, akik játékos kérdéseket, feladatokat adtak nekünk az út során. Aki elég ügyes volt, és gyorsan, valamint helyesen válaszolt, Kassáig csokiboltot nyithatott volna, mert a helyes válaszok jutalma csokoládé volt.

Kassára megérkezve a Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola kollégiumában szállásoltak el bennünket. A szobák elfoglalása és a vacsora után feltérképeztük kicsit a környéket.

Másnap az első úti célunk Bártfa volt, ahol megtekintettük a Sárosi Múzeumot, megcsodáltuk a főteret és a Szent Egyed-templomot, ez utóbbinak pedig a tornyába is felmentünk, ahonnan lélegzetelállító látvány tárult elénk. Szabadidőnk is volt bőven, így a séta mellett a reggel kapott csoportos feladatokon is dolgozhattunk, amiknek eredménye számos kreatív kép és videó lett. Bártfa után Eperjes következett, ahol megkezdődött az igazi móka, ugyanis aquaparkba mentünk.

A harmadik napon Késmárkra utaztunk a Thököly-várat meglátogatni, amit minden diák nagyon élvezett, mivel a hiedelem szerint a vár egy szellemvár. A csapatok lencsevégre is kapták a fekete asszony szellemét a várban. Ezután Lőcsére mentünk, ahol szabadprogramunk volt, így saját ütemünkben nézhettünk körül a központban. A nap végállomása a szepesi vár volt, ami még a XI. századból maradt fent. A vár hatalmas területén szabadon bóklászhattunk, és nagyszerű képek készítésére nyílt lehetőségünk.

A negyedik napon Kassát tekintettük meg. Megnéztük a Szent Orbán-tornyot, a városházát, a Pestis-szobrot, a Hóhér-bástyát, illetve a Rodostói házat és a Miklós-börtönt. Ezután a kassai állatkertbe látogattunk, ahol ki-ki megkereste kedvenc állatait, s elidőzhettünk egy-egy játékos majom vagy rikácsoló papagáj ketrece előtt. De az igazi móka még csak ezután következett, mivel bobozni mentünk, és mondhatni hamar meghódítottuk a pályát. Ezt a hosszú, de izgalmas napot a kassai központban szabadprogrammal fejeztük be.

Az ötödik és egyben az utolsó napon búcsút vettünk a kollégiumtól és Kassától, majd elindultunk haza. Útközben megnéztük még Rozsnyót, és ezt az élményekkel gazdag kirándulást az Aggteleki cseppkőbarlanggal zártuk le.

Ha a diákok többsége a helyekhez kapcsolódó történelmi eseményeket nem is jegyezte meg, de biztosan emlékezni fognak IV. Bélára és II. Rákóczi Ferencre. Mindannyiunknak hatalmas élmény volt, hiszen nemcsak kultúránk egy részét ismerhettük meg, hanem az évfolyamok is jobban megismerhették egymást.

Íme, néhány diákvélemény a kirándulásról:

„Nagyon tetszett az, hogy kaptunk szabadprogramokat, és a tanárnők megértők és segítőkészek voltak minden téren. Az élmény, amivel gazdagodtam, az, hogy új barátságokat kötöttem sok emberrel. Új dolgokat is tanultam, mint például a türelem és a nyugalom megtartása. Ha a jövőben is lesz ilyen kirándulás, akkor természetesen részt vennék rajta.”

„Nagyon érdekes volt a kirándulás. Nekem személyesen nagyon tetszett, mivel sok volt a szabadprogram, érdekes volt a cseppkőbarlang, és tetszettek a várak. Az ennivaló is jó volt, egyik személyes kedvencem a kis galuskás hús volt. Ha lesz alkalmam, máskor is meglátogatnám Szlovákiát, mivel számomra ez egy nagyon szép és emlékezetes élmény volt.”

Kopacz Melánia

(forrás: csikygergelyarad.ro)