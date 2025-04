Kiállítás a Román Állami Pénzverde jubileumára

Fennállásának 155. évfordulóját ünnepli a Román Állami Pénzverde, és ebből az alkalomból egy különleges, országos premiernek számító kiállítással várják az érdeklődőket Aradon.

A „Monetăria Statului. 155 de ani de aur, istorie și măiestrie românească. O călătorie prin timp, în care metalul prinde viață și devine simbol național” (Állami Pénzverde. 155 év arany, történelem és román mesterség – egy időutazás, ahol a fém életre kel és nemzeti szimbólummá válik) című tárlat április 10-én, csütörtökön 12.30-kor nyílik meg a Kultúrpalota második emeletén (Gyermekpark felőli bejárat), a múzeum szervezésében.

Az Állami Pénzverde 1870-es alapítása óta kulcsszerepet játszik a román államiság pénzügyi és szimbolikus megerősítésében: itt készülnek az ország hivatalos érméi, díszérmei, pecsétei, sőt, a Román Elnökség hivatalos kitüntetései is. A pénzverde termékei nemcsak gazdasági szempontból létfontosságúak, de a kulturális örökség és nemzeti identitás ápolásában is jelentős szerepet töltenek be.

A kiállítás betekintést nyújt az érmeverés művészetébe, bemutatja a gyártási technológiát és megismerteti a látogatókat a nemzeti szimbólumok kialakításának kulisszatitkaival is. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a pénz történetére, valamint a pénzverés szerepére a román gazdaság és kultúra fejlődésében.

A kiállítás május 18-ig látogatható keddtől vasárnapig 9–17 óra között (utolsó belépés: 16.30).

További információk a www.monetariastatului.ro honlapon olvashatók.