Egyházaink hírei

„Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: „Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival.”

(Zsid 12, 5–7.)

Motorosok zarándoklata Máriaradnára

Augusztus 30-án kerül sor a motorkerékpárosok máriaradnai zarándoklatára. Szervezők és kezdeményezők a temesvár-erzsébetvárosi plébánia és a szalvatoriánus rend tagjai. A zarándokok 9 órakor gyülekeznek az erzsébetvárosi templom előtti parkolóban, indulás 10 órakor a templom elől. A közös szentmisét 12 órakor mutatják be a radnai kegytemplomban, a hazaindulás 14.30 órakor lesz. Feliratkozás augusztus 20-ig a következő személyeknél: Barazsuly István SDS plébános (0733-844-264) és Sebastian V. (0744-166-237). A minimális részvételi díj 50 lej, amely magában foglalja az ebédet is.

Arad

• Az arad-ségai római katolikus templomban vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Szederháton. Az egyházközségben elhunyt Udvari János (95).

• A lippai római katolikus közösség augusztus 30-án, szombaton ünnepli a plébánia első, dokumentumokban való említésének 700. évfordulóját és a hagyományos Kirchweih-t. A Nepomuki Szent János, Bánság védőszentje tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét 12 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. Ezt megelőzően a résztvevők és a német népviseletbe öltözött párok 10 órai kezdettel a helyi német fórum székhelyéről körmenetben vonulnak a templomhoz. Az ebédet követően, 17 órakor a német népviseletbe öltözött párok kulturális műsorára kerül sor az Kis Parkban, este 19 órakor a városi rekreációs központban bált tartanak.

Katolikus ifjúsági nap Pécskán

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ, a Marosi Főesperesség és a Pécskai Római Katolikus Plébánia közös szervezésében szeptember 3-án katolikus ifjúsági napot tartanak a pécskai Látogatóközpontban. A program a következő: 10 órakor szentmise, 11.30 órakor A remény útja – csoportos foglalkozások, ebéd után, 14 órától futballmérkőzés, vizes játékok.

• Az arad-belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak. A vasárnap délutáni istentisztelet kivételesen elmarad. A következő héten, szerdán 18 órától bibliaórát tartanak a gyülekezeti teremben.

A gyülekezet tagjai az egyházközség további programjairól az arad-belvárosi református egyházközség Facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

• A Mosóczy-telepi református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 10 és 18 órától kezdődik, Németszentpéteren 16 órától.

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött kedd reggeli áhítatot tartanak, illetve szerdától péntekig minden nap 18 órától bűnbánati alkalmat tartanak.

Augusztus 31-én, vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak újkenyér ünnepe alkalmából. Vasárnap 18 órától hálaadó istentisztelet lesz.

• A nagyzerindi református egyházközségben augusztus 20-án, szerdán 18 órától ünnepi istentiszteletet tartanak, amelynek keretében a Szent István Lovagrend két tagja bemutatja Szent István kardjának ereklyésített változatát, amit 20 éve az államalapítás hetében mutatnak be a magyar közösségekben, ezzel is a nemzeti egységet jelképezve. Eddig több mint 20 000 magyar találkozhatott ilyen módon az ereklyével.

Augusztus 21-én és 22-én bűnbánati istentiszteletet tartanak újkenyér ünnepére készülve Bélzerinden 19 órától és Nagyzerinden 20 órától.

Augusztus 24-én, vasárnap új kenyér ünnepén úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak Nagyzerinden 10.30-tól és Bélzerinden 13 órától.

• Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órakor kezdődik.

A következő héten Erdőhegyen és Vadászon is bűnbánati hetet tartanak új kenyér ünnepére készülve. Erdőhegyen hétfőtől kezdve minden nap 19 órától, Vadászon szerdától 18 órától kezdődnek a bűnbánati alkalmak.

Vadászon augusztus 25-én, hétfőn kezdődik a gyermek bibliahét, amely során mindennap 14.30-tól tartanak hittanórát és foglalkozást a gyermekeknek.

• A feketegyarmati református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 10.30-tól kezdődik.

Az egyházközségben a következő héten gyermek bibliahetet tartanak, ami vasárnap – az időjárás függvényében – szabadtéri istentisztelettel és keresztyén koncerttel zárul.

• Az ágyai református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 11 órától kezdődik. Augusztus 25-a és 29-e között hétfőtől péntekig minden nap 10 órától kezdődően vakációs gyermek bibliahetet tartanak. Az alkalmakra minden gyermeket szeretettelvárnak!

• Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

• A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

• Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap, az igéhez ragaszkodó életvitelért imádkozik. Délután Készülj Istened elé címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről.

Krassó-Szörény

Kampusz Temesszlatinán

A temesszlatinai római katolikus plébánia és Sergiu Ursache helyi plébános, a temesszlatinai polgármesteri hivatallal és a helyi tanáccsal, valamint a helyi általános iskolával, a nagyváradi Don Orione Központtal és a iasi-i Don Orione Szemináriummal együttműködve augusztus 17–24. között ifjúsági kampuszt szervez, melynek témája: Te vagy az én reményem. Jelentkezni és tájékozódni a temesszlatinai plébániahivatalban lehet.

Temes

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők: Idén augusztus 25–29. között ismét megszervezésre kerül a magyar fakultatív tábor a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. Szeretettel várunk minden olyan diákot, aki tanulmányait nem magyarul végzi, hanem fakultatív oktatásban tanulja anyanyelvét. Ez a tábor főként a gimnazista diákoknak szól, 5. osztálytól 8. osztályig. A tábor lehetőséget nyújt nekik gyakorolni a magyar nyelvet beszélni, írni, olvasni, játékos tevékenységeken keresztül. A délutáni tevékenységek alkalmat biztosítanak az ismerkedésre, kikapcsolódásra, vakációs élményekre. A Gerhardinum Líceum munkatársai szeretettel várják a diákokat.

Augusztus 29-én, pénteken Lovrinban kerül megrendezésre a Temesi Főesperesség fiataljainak találkozója. A program a következő: 10 óra, érkezés és regisztráció, 11 óra szentmise a plébániatemplomban, 12 órától szórakoztató program a plébánia munkatársainak szervezésében. 13 órakor ebéd az előre kijelölt helyszíneken. 14–16 óra között műhelyfoglalkozások: futball, sportjátékok, meditatív tánc, énekkör, szórakoztató játékok, tombola. Részvételi díj: 20 lej személyenként. Jelentkezési határidő: 2025. augusztus 23. Jelentkezés: a kocsikz@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0720-211-286-os telefonszámon. Balan Cristinel helyi plébános szeretettel várja a fiatalokat!

Hivatástisztázó lelki program fiataloknak

Augusztus 22-én és 23-án a Marienheim Ifjúsági Házban lelki programot szerveznek azoknak a fiataloknak, akik hivatást éreznek a papi vagy szerzetesi szolgálatra. A Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója által vezetett lelki program keretében elmélkedésekre, csoportos és/vagy egyéni beszélgetésekre, a templomban szentségimádásra, szentmisére kerül sor. A program témája: Mi Isten terve velem?

Az egyházmegyei szinodális csoport találkozója

Augusztus 25-én, hétfőn 18 órakor a Püspökségen sor kerül az egyházmegyei szinodális csoport tagjainak első találkozójára.

Magyar családos tábor Ruszkabányán

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda augusztus 29–31. között a ruszkabányai Kolping házban nyári tábort szervez magyar családok számára.

Az új pasztorális év megtervezése

Szeptember 1-jén és 2-án a temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében találkozóra kerül sor a különböző pasztorális irodák alkalmazottai és munkatársai számára, amelyen a résztvevők, Pál József Csaba megyés püspökkel együtt kiértékelik a 2025-ös pasztorális évet, és megtervezik a 2026-os pasztorális évet.

Kapható a 2026. évi római katolikus naptár

Kapható a 2025. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz, továbbá a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a Szent György-székesegyházban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor Jézus Szentséges Szíve tiszteletére, továbbá a résztvevők imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért.

Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére július 2. és szeptember 10. között szervezik meg Temesváron a Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál negyedik évadát. Koncerteket a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak.

A program a következő: augusztus 24., 20 óra: temesvár-újkissodai Szent József római katolikus templom. Fellép: West Brass Quintet, Corneliu Meici – trombita, Andrei Candrianu – trombita, Iulius Mecea – kürt, Bogdan Dijmărescu – harsona, Felix Burghelea – tuba. Szeptember 3., 20 óra – temesvár-mehalai római katolikus templom: vokális hangverseny orgonával, fellép: Aura Twarowska mezzoszoprán, Daniel Zah tenor, Cristina Struța – orgona. Szeptember 7., 20 óra – temesvár-belvárosi református templom: orgona-, dudukkoncert és vers, fellép: Cosmin Balean – duduk, Cristina Struța – orgona, Daniela Bostan színésznő. Szeptember 9., 19 óra – temesvár-szabadfalui Szent Rókus-templom: oktató előadás gyerekeknek. Szeptember 10., 20 óra – temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház: koncert orgonára és zenekarra, fellép: Filip Sebean – orgona, Andreas Schein karmester, Musica Sacra Temeswar.

A temesvári Regionális Élelmiszerbank 5 éves fennállása

Augusztus 29-én, pénteken 14–16 óra között a Kolping Ház ad otthont a temesvári Regionális Élelmiszerbank által szervezett ünnepségnek, amelyet a bank fennállásának 5. évfordulója alkalmából szerveznek.