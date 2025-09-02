Egyházaink hírei

„Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom."

(Lk 14, 27.)

Ünnepi miserend a máriaradnai Bazilikában Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-a a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő: szombat, szeptember 6. 16 óra gyónási lehetőség, 17.30 óra Rózsafüzér ájtatosság, 18 óra szentmise bolgár nyelven, 19 óra szentségimádás bolgár nyelven, azt követően körmenet a kegykép másolatával. Vasárnap, szeptember 7-én: 7 óra gyónási lehetőség, 8 óra szentmise bolgár nyelven, 9 óra szentmise bolgár nyelven, 10 óra szentmise bolgár nyelven, 11 óra szentmise román, magyar és német nyelven. 13 órakor görögkatolikus szentmise. 14 órakor keresztúti ájtatosság bolgár nyelven, 15 óra keresztúti ájtatosság magyar és román nyelven, 15.30 óra keresztúti ájtatosság a görögkatolikus híveknek. 17 óra szentmise magyar nyelven, 18 óra szentmise román nyelven, 19 óra pontifikális szentmise horvát nyelven, főcelebráns: Đuro Hranić diakovár-eszéki metropolita érsek. 20.30 óra Rózsafüzér ájtatosság 4 nyelven (román, magyar, német, horvát) és körmenet a kegykép másolatával. 21.30 – 5 óra: éjszakai ima (a kegytemplom egész éjjel nyitva marad az imádkozni vágyók számára). 24 órakor szentmise román nyelven. Hétfő, szeptember 8. 7.30 óra pontifikális szentmise horvát nyelven, főcelebráns: Đuro Hranić diakovár-eszéki metropolita érsek. 9 órakor szentmise magyar nyelven, 11 órakor pontifikális szentmise román, magyar és német nyelven, főcelebráns: Pál József Csaba temesvári megyés püspök, koncelebrál Đuro Hranić diakovár-eszéki metropolita érsek és Böcskei László nagyváradi megyés püspök. Szentbeszédet mond Szász János nagyenyedi plébános. 13 óra szentmise román nyelven.

Arad

• Szeptember 7-én, évközi 23. vasárnap az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Vasárnap a sikeres iskolakezdésért imádkozunk és minden szentmise végén meg lesz tartva a hagyományos táskaszentelés. Szeretettel várjuk az óvodásokat és az iskolásokat.

Hétfőn, szeptember 8-án, Szűz Mária Születése (Kisboldogasszony) ünnepén 17 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor román nyelven szentmise.

Az arad-belvárosi római katolikus templomban szeptember 5-én, pénteken 7.30 órakor német, 18 órakor román nyelvű szentmise, ahol megemlékeznek Metzner Ilonáról és a férjéről Carolról, valamint Carol és Tiberiu gyermekeikről. Szeptember 6-a, szombat, köznap. 7.30 órakor szentmise Bun Adrian szándékára. Szeptember 7-én, évközi 23. vasárnap 8 órától német, 9 órától magyar, 10.30 órától plébániai nagymise, 12 órától román, 17 órától német nyelvű szentmise, 18 órától szentségimádás, 18.35 órától vesperás, 19 órától szentmise következik.

• Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben pénteken, szeptember 5-én köt házasságot Novacovici Doru Kohn Patricia Anamariával. Vasárnap 8 órakor Öthalmaon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmise kezdődik. Az egyházközségben elhunyt Demeter Erna (77).

• Az arad-belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától tanévkezdő istentiszteletre várják a gyermekeket, fiatalokat, szülőket, pedagógusokat és a gyülekezet tagjait. A vasárnap délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik a gyülekezeti teremben, ahol szerdán 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet tagjai az egyházközség további programjairól az arad-belvárosi református egyházközség Facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

• A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 és 18 órától tartanak istentiszteletet. Németszentpéteren a vasárnapi istentisztelet 16 órától kezdődik. A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz.

• A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet.

• Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik.

• A nagyzerindi református egyházközségben szombaton 18 órától Czirják László-Márton és Pap Júlia esketése zajlik. Szintén szombaton 16.30-tól Bélzerinden Gyarmati Csaba és Szatmári Enikő köt házasságot. Vasárnap Nagyzerinden 10.30-tól és Bélzerinden 13 órától tartanak istentiszteletet.

• Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A parókia Facebook oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

• A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartanak.

• Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben szeptember első vasárnapján megemlékeznek Jézus Krisztus keresztáldozatáról és a közösség úrvacsorához járul. Délután „Az ítélet el nem kerülhető” címmel hangzik el igehirdetés.

Temes

Meghosszabbították a MILLENNIUM CSANADIENSE MXXX – MMXXX kiállítást

A Temesvári Egyházmegye elődje, a Csanádi Püspöség 1030. évi megalapítása 1000. évfordulójának szentelt MILLENNIUM CSANADIENSE MXXX – MMXXX kiállítást meghosszabbították, így szeptember 30-ig megtekinthető a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban. A jubileumi rendezvények részeként a tárlat 2030-ig, a jubileum évéig, minden esztendőben egy-egy időszakot felölelve fogja bemutatni az ősi püspökség, valamint az 1920. évi trianoni békediktátum után a területén létrejött három különálló egyházmegye, a temesvári, a szeged-csanádi és a nagybecskereki püspökség múltját, jelenét.

Felnőttképzés

Augusztus végétől délután 6 órától online, Zoom felületen folytatódik a hívek számára szervezett továbbképző tanfolyam. A találkozó témája: Az első ökumenikus zsinatok, referens: dr. Imogen Tietze. A képzés szeptember 12-én és 19-én 18 órától folytatódik online Zoom felületen. A kurzus nyitott minden olyan felnőtt számára, aki szeretne megerősödni hitében, megtalálni a helyét az egyház közösségében, és aki ebben a közösségben Jézus tanítványaként kíván élni, szolgálni és másokat Jézushoz vezetni. A két évre tervezett képzés során a résztvevőket arra ösztönzik, hogy eldöntsék, milyen területen szeretnének konkrét szolgálatot vállalni a plébánián vagy a közösségben, például lektorként, előimádkozóként, akolitusként vagy egyéb szolgálatban.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülésszaka

A Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség ad otthont szeptember 4–6. között a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülésszakának. A temesvári római katolikus egyházmegyét Pál József Csaba megyéspüspök képviseli. A Romániai Püspöki Konferencia évente kétszer, tavasszal és ősszel rendes ülésszakra hívja össze Románia összes római katolikus és görögkatolikus püspökét.

Román családos tábor Predeálon

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda szeptember 4–7. között Predeálon szervez tábort román családok számára.

Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása

Boldog Carlo Acutist és Boldog Pier Giorgio Frassatit közösen avatják szentté 2025. szeptember 7-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében, amelyet XIV. Leó pápa celebrál a római Szent Péter téren.

Örökfogadalom tétel Temesváron

Szeptember 8-án, hétfőn 18 órakor kerül sor Adrian Hafner szalvatoriánus testvér örökfogadalom tételére a temesvár–erzsébetvárosi római katolikus templomban bemutatott szentmise keretében. A liturgiát Pál József Csaba temesvári püspök celebrálja.

Pontifikális szentmise Krassóalmáson

Szeptember 9-én, kedden 12 órakor Pál József Csaba megyés püspök ünnepi szentmisét celebrál a krassóalmási római katolikus templomban, amely a krassóvári plébánia filiája. A szentmisét a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe alkalmából mutatják be.

Szinodális találkozó a megszentelt életet élő személyek számára

Szeptember 9-én, kedden 18 órakor kerül sor a megszentelt életet élő személyek szinodális találkozójára a Püspökségen.

A Schönstatt Apostoli Mozgalom főigazgatójának látogatása a Püspökségen

Szeptember 10-én, szerdán 12 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök a Püspökségen találkozik Dr. Bernd Bibergerrel, a Schönstatt Apostoli Mozgalom főigazgatójával, valamint M. Ilga Dreier nővérrel, a mozgalom dél-németországi tartományának elöljárójával. A látogatás különös jelentőséggel bír, hiszen a temesvári schönstatti Mária-nővérek közössége is ehhez a tartományhoz tartozik.

Találkozó az akolitusokkal

Szeptember 10-én, szerdán 18 órakor kerül sor az akolitusok találkozójára a Püspökség Vörös termében. A találkozón Pál József Csaba megyés püspök és a jelenlévők közösen fogják kiértékelni az akolitusok szolgálatát és tevékenységét az egyházmegye különböző közösségeiben.

A Papi Szenátus ülése

Szeptember 11-én, csütörtökön 10 órakor kerül sor a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Papi Szenátusának rendes ülésére a Püspökségen. Az ülést Pál József Csaba megyés püspök vezeti. Részt vesznek a Szenátus tagjai, valamint az esperesek és a főesperesek. A tanácskozás központi témája a szinodális folyamat a temesvári egyházmegyében.

Kapható a 2025. évi római katolikus naptár,

amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz, továbbá a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a Szent György-székesegyházban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor Jézus Szentséges Szíve tiszteletére, továbbá a résztvevők imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért.

Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére július 2. és szeptember 10. között szervezik meg Temesváron a „Orgile Cetății / A vár(os) orgonái” Nemzetközi Fesztivál negyedik évadát. Koncerteket a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. A program a következő:

Szeptember 7., 20 óra – Temesvár-belvárosi református templom: Orgona-, duduk-koncert és vers, fellép: Cosmin Balean duduk, Cristina Struța orgona, Daniela Bostan színésznő.

Szeptember 9. , 19 óra: temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom: oktató előadás gyerekeknek

Szeptember 10. , 20 óra – Temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház. Koncert orgonára és zenekarra, fellép: Filip Sebean – orgona, Andreas Schein – karmester, Musica Sacra Temeswar.

Szentmise és hegedűkoncert a buziásfürdői római katolikus templomban

Szeptember 5-én, pénteken 17 órai kezdettel szentmisét mutatnak be és hegedűkoncertet tartanak a buziásfürdői római katolikus templomban, fellép Prof. Dr. Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke, orgonán kíséri Prof. Simona Mustețiu. A templomi zenés programot 18.30 órakor a buziásfürdői parkban lévő kaszinó előtti téren klarinétkoncert követi, a Camerata of Romania együttes Johann Strauss műveit szólaltatja meg, fellép Ania Botoș és Mario Mateaș. A programot hangulatos keringőest zárja. Szervezők: Vergissmeinnicht Busiasch Kulturális Egyesület, a Romániai Német Demokrata Fórum, buziásfürdői Polgármesteri Hivatal, Buziásfürdői Római Katolikus Plébánia.

Templombúcsúk a főesperességben

A győrödi közösség, amely a temesvár-gyárvárosi plébánia filiája szeptember 6-án, szombaton tartja a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt templom búcsúünnepét. A szentmise 17 órakor kezdődik.

Szeptember 7-én, vasárnap tartja a székesúti római katolikus közösség, amely a perjámosi római katolikus plébánia filiája, a Szent Rozália oltalmába ajánlott templom búcsúünnepét. Az ünnepi szentmise 17 órakor kezdődik.

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, hétfőn tartja a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt plébániatemplom búcsúünnepét. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Andreas Reinholz radnai és bulcsi plébános, aki idén ünnepli aranymiséjét, vagyis pappá szentelésének 50. évfordulóját.

Esperességi gyűlések a főesperességben

Szeptember 9-én, kedden a gátaljai plébánián tartják a temesvári és dettai esperesi kerületekben tevékenykedő lelkipásztorok közös gyűlését. A találkozó a plébániatemplomban 10 órakor szentmisével kezdődik. Meghívott előadó: Francisc Ungureanu atya, a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia főtitkára.

Szeptember 10-én, szerdán a csanádi esperesi kerület lelkipásztorai a zsombolyai plébánián tartanak gyűlést. A találkozó a helyi plébániatemplomban 10 órakor szentmisével kezdődik, fcelebráns: Bene Tamás canádi plébános. A gyűlés meghívott előadója Kozovits Attila zimándújfalui és újszentannai plébános.

Krassó-Szörény

Templombúcsú a főesperességben

A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából szeptember 6-án, szombaton 18 órakor tartják a Krassó-Szörény megyei Dognácska római katolikus templomának búcsús ünnepségét. Ugyanezen a napon kerül megrendezésre a Múzeumok Éjszakája a falvakban elnevezésű program is, amelyhez a Dognácskai Bányászati és Tűzoltó Múzeumi Gyűjtemény is csatlakozik. Az érdeklődők különleges kiállítási tárgyakat tekinthetnek meg.

Zarándoklat Máriradnára

Szeptember 7-én, vasárnap a lugosi és a facsádi egyházközségek zarándokolnak a máriaradnai kegytemplomhoz. Program: 15 órakor keresztúti ájtatosság, 18 órakor szentmise.

Esperességi gyűlések a főesperességben

Szeptember 11-én, csütörtökön a nándorhegyi plébánián tartják a szörényi esperesi kerületben tevékenykedő lelkipásztorok közös gyűlését. A találkozó a plébániatemplomban 10 órakor szentmisével kezdődik. A megbeszélés témája az új katekétikai direktórium.