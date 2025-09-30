Egyházaink hírei

„Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok.”"

(2 Tim 1, 6–8.)

Arad

• Vasárnap az arad-ségai római katolikus templomban 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Vasárnap 12.30 órakor kezdődik a román nyelvű búcsús szentmise. Király Árpád főesperes, helyi plébános meghívására, a liturgia főcelebránsa és szónoka Jäger Martin pankotai plébános. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

• A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai római katolikus templomban október 1-jén, szerdán 17.30 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Király Árpád főesperes plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános. A szentmisén énekel a józsefvárosi gyermekkórus. Szeretettel várják a kedves híveket és minden Kis Szent Teréz tisztelőt.

• Az arad-belvárosi római katolikus templomban októbar 3-án, pénteken 7.30 órától német nyelvű szentmise, 16.30 órától Szent Ferenc tranzitusa, 17 órától magyar nyelvű szentmise, a 18 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén megemlékeznek Alexander Birtolonra. Október 4-én, szombaton, Assisi Szent Ferencre, a ferences rend megalapítójára emlékeznek. 7.30 órától magyar nyelvű, 17 órától Assisi Szent Ferenc tiszteletére ünnepi szentmise. Október 5-én, vasárnap 8 órától német, 9 órától magyar nyelvű szentmise, 10.30 órától plébániai nagymise, 12 órától román nyelvű, 15 órától német nyelvű szentmise, 16 órától magyar nyelvű szentségimádás, 16.30 órától vesperás, 17 órától magyar nyelvű szentmise következik.

• Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmisét tartanak. A szentmisék előtt októberi ájtatosságot tartanak. Csütörtökön 18 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

• A nagyiratosi római katolikus templomban október 3-án, pénteken 17 órától szentmisét tartanak az elhunyt Diák Péterért, utána Rózsafüzér ájtatosság. Ugyancsak Nagyiratoson szombaton 17 órától szentmise Lacatoş Ghiţáért, utána Rózsafüzér ájtatosság. Vasárnap 9 órától Kisvarjason, 10 órától Nagyvarjason, 11.30 órától Nagyiratoson kezdődik a szentmise. A sekrestyében jelentkezni lehet az október 8-án Máriaradnára tervezett zarándoklatra. Október 1-jétől az esti szentmisék 17 órakor kezdődnek. Harmadik osztálytól, elsőáldozók szüleit várják a sekrestyében. A parókián pénteken 20 órától várják a fiatalokat.

• Az arad-belvárosi református egyházközségben a vasárnap 10 órától kezdődő istentisztelettel egy időben gyermekfoglalkozást tartanak. A délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik a gyülekezeti teremben.

A következő héten, szerdán 18 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak a gyülekezeti teremben. Pénteken 17 órától minden gyermeket szeretettel várnak gyermek bibliaórára.

A gyülekezet tagjai az egyházközség további programjairól az arad-belvárosi református egyházközség Facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

• A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától házi bibliaórát, illetve szintén 18 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra lesz.

Vasárnap a Mosóczy-telepi templomban 10 és 18 órától, Németszentpéteren 16 órától tartanak istentiszteletet.

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött kedd reggeli áhítat lesz.

• A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól ünnepi istentiszteletet tartanak, amely során a gyülekezet kórusa szolgál énekkel. Az istentisztelet után a gyülekezet megkoszorúzza a templomkertben lévő világháborús emlékművet.

• Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 és 16 órától, Vadászon 12 órától tartanak istentiszteletet.

• A nagyzerindi református egyházközségben vasárnap 10.30-tól, Bélzerinden 13 órától tartanak istentiszteletet.

• Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött aratási istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség, csütörtökön 18 órától bibliaóra, szombaton 10.30 órától vallásóra, a parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

• A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

• A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától vallásóra, szombaton 16 órától tiniklub, vasárnap 10 órától hálaadó istentiszteletet tartanak a termésért.

• Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben ez alkalommal rendkívüli hétvége lesz. Szombaton 10 és 16 óra között dr. Steiner József előadása hangzik el Küldetését betöltő gyülekezet címmel. Vasárnap a gyülekezet közössége a vendég szolgálata mellett úrvacsorához is járul.

Temes

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1 szám: október 5-én az egyetemi év megnyitója 18–20 óra között a Szent György-székesegyházban. 6-án ismerkedési és közösségi est 20–21 óra között; szentségimádás 20–21 óra között. 7-én film és mozifórum 20–21.30 óra között.

Coram Deo Kórusműhely 2025

A Coram Deo énekkar folytatja a 2024-ben megkezdett munkát, és idén is megszervezi a kórusműhelyt – egy lehetőséget zenei és lelki növekedésre Isten szolgálatában. Műhelynapok: október 31. és november 1. között, november 28–29. és december 12–13. között. A záró koncertre december 13-án kerül sor a temesvári Szent György-székesegyházban. Karvezető: Ken Tucker. További információk elérhetők a következő oldalon: facebook.com/CoramDeoTM.

Kapható a 2026. évi római katolikus naptár

Kapható a 2025. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz, továbbá a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a Szent György-székesegyházban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

Lelkipásztori napok Temesváron

A Temesvári Római Katolikus Püspökség és pasztorális irodáinak szervezésében 2025. október 2–4. között kerül megrendezésre az Egyházmegyei Lelkipásztori Napok a temesvári Kolping Házban (Dr. Ioan Bonțilă utca 12–14. szám). A program központi témája: remény, közösség és szinodalitás. A rendezvény, amelyre papokat, diakónusokat, szerzeteseket és világiakat várnak, része a felnőttképzésnek is.

A lelkipásztori napok október 2-án (csütörtök), 16.00 órakor kezdődnek, és október 4-én (szombaton) 14.00 órakor fejeződnek be.

Program: 2025. október 3., 8 óra: reggeli, 9 óra előadás: A közösség. Előadók: Marton Zsolt váci megyés püspök és munkatársai: Paszternák Tamás atya és Haáz Andrea. 10 órakor szünet. 10.15 órától kiscsoportos beszélgetés, 11.15 órakor beszélgetés Marton Zsolt püspökkel és munkatársaival. 12 órától szentmise, főcelebráns: Marton Zsolt püspök. Prédikáció: Paszternák Tamás pasztorális helynök. 13 órakor ebéd 15 órakor tapasztalatok, a közösségek élete, tanúságtételek. 16.30 órától kérdések, 17 órától előadás: Remény a gyermekek pasztorációjában, előadó: dr. Uzsalyné Pécsi Rita, Pécs. 19 órakor vacsora, 20 órakor szentségimádás és gyónási lehetőség, 21 órától kötetlen együttlét. Október 4., szombat: 7.30 órakor laudes, 8 órakor reggeli, 9 órától előadás: A remény és életünk válságai címmel, előadó: dr. Homa Ildikó, Kolozsvár. 10 órakor kiscsoportos beszélgetés. 11 órakor a kiscsoportok beszélgetések kiértékelése a konferencia összefoglalása, 12 órakor záró szentmise, 13 órakor ebéd, 14.00 órakor távozás.

• A zsombolyai Futok negyedben található római katolikus templomot Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelték. A templombúcsút október 4-én, szombaton ünnepli a közösség. A szentmise 11 órakor kezdődik. A búcsús bál 20 órakor kezdődik a helyi kultúrházban.

• Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a templombúcsút október 5-én, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. Máthé Lajos helyi plébános meghívására a szentmisét 13 órakor magyar és román nyelven Szabó Péter ny. kanonok mutatja be. A liturgiát követően a hívek agapén vesznek részt.

A német nemzetiségű hívek zarándoklata Máriacsiklovára

2025. október 7-én, kedden, a Szűz Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnep alkalmából kerül sor a német nemzetiségű hívek máriacsiklovai zarándoklatára. A szentmisét a kegytemplomban 16.30 órakorMsgr. Johann Dirschl általános helynök mutatja be.

Német Kulturális Napok a Bánsági Hegyvidéken, XXXV. évad, 2025. október 5–17.

A nagyközönség immár 35. alkalommal kap meghívást a Német Kulturális Napok a Bánsági Hegyvidéken rendezvénysorozatra, amely a német nemzetiség legjelentősebb kulturális és szellemi eseménye ebben a térségben. Az esemény tíz naptári napon át zajlik október első felében, és azt hivatott bizonyítani, hogy ha van akarat, még a bonyolult időkben is találhatók megoldások a továbblépésre. Mert csak együtt tudunk előre haladni... Az idei rendezvény – akárcsak az előzőek – számos fontos eseményt foglal magában, amelyek támogatják a németek identitásának megőrzését ezen a vidéken, ugyanakkor nyitottságot mutatnak a Bánsági-hegyvidék szélesebb közössége felé, függetlenül annak tagjai anyanyelvétől.

A Német Kulturális Napok a Bánsági Hegyvidéken gazdag programjából kiemelünk néhány eseményt és vallási ünnepséget: 2025. október 5., vasárnap (3. nap) 14.15 óra – Ferencfalva főutcája és a Szent Ferenc római katolikus templom melletti kis tér: Kulturális műsor a templombúcsú alkalmából, az aninai fúvószenekar (karvezető: Dimitrie Omescu) közreműködésével, majd a német népviselet parádéja.15 óra – Szent Ferenc római katolikus templom, Ferencfalva: búcsús szentmise, celebrálja msgr. Johann Dirschl, általános helynök (Temesvár). 16 óra – A templom melletti kis tér, Ferencfalva: Kirchweih ünnepség, a búcsúfa felállításával és kulturális műsorral, amelyben fellép az Enzian = Tárnics nevű német néptánccsoport Resicabányáról (vezetők: Marianne és Nelu Florea). 2025. október 7., kedd (4. nap) 16.30 óra – Máriarcsiklovai kegytemplom: a Bánsági-hegyvidéki német közösség zarándoklata a Rózsafüzér Királynője ünnepe alkalmából. Ünnepi szentmise a máriarcsiklovai kegytemplomban, a 2025-ös jubileumi Szentév keretében. A szentmisét celebrálja Msgr. Johann Dirschl, általános helynök (Temesvár) és Szabó Tiberiu plébános (Oravicabánya). A szentmise után néptánc német tánccsoportok részvételével Tirolból (Ausztria), Bajorországból (Németország) és Dél-Tirolból (Olaszország), Klaus Demar vezetésével. 2025. október 11., szombat (7. nap) 10 óra – Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom, Orsova: A bánsági-hegyvidéki németek XXXII. Heimat ünnepe. Dokumentumkiállítás Orsova és a Duna a Bánsági-hegyvidékben, Iacob Sârbu (Herkulesfürdő) gyűjteményéből. 10.30 óra – ugyanott: Képzőművészeti kiállítás Orsova városának és a Bánsági-hegyvidéki Dunának szentelve, a Deutsche Kunst Reschitza festőkör tagjainak alkotásaival (koordinátorok: Doina és Gustav Hlinka), a Krassó-Szörény megyei Német Demokrata Fórum szervezésében, valamint meghívott művészek részvételével. Kiállítók: Pătraru Busuioc, Viorica Ana Farkas, Livia Frunză, Niculina Ghimiș, Adina Ghinaci, Flavia Beatris Grădinaru, Doina & Gustav Hlinka, Eleonora & Gabriel Hoduț, Nik Potocean, Gabriela Surugiu, Carmen Todosie, Maria Tudur és Tatiana Țibru. 11 óra – ugyanott: Német nyelvű ünnepi szentmise a bánsági-hegyvidéki németek XXXII. Heimat ünnepe alkalmából. Meghívott: Pál József Csaba megyés püspök (Temesvár). Koncelebrál: dr. Davor Lucacela plébános. Ökumenikus szellemben részt vesz Walther Sinn evangélikus lelkész (Szemlak / Arad). 12.15 óra: ugyanott ünnepi kulturális program hazai és külföldi kulturális csoportok részvételével. Október 11., szombat (7. nap) 10 óra – Szörényordas főutcája: A Kirchweih ünnepség kezdete, házi finomságok kóstolója, tánc, jókedv és a búcsúfa ünnepélyes felvonulása. 11 óra Avilai Szent Teréz római katolikus templom, Szörényordas: A 155. templombúcsú szentmiséje. 12 órakor a templom udvara, Szörényordas: ima az elhunyt közösségi tagokért az egykori Szovjetunióba deportáltak emlékművénél. 12.15 óra, Szörényordas főtere: a búcsúfa felállítása és megáldása, vendégek köszöntő beszédei. 12.45 óra, Szörényordas főutcája: kulturális műsor a Kirchweih ünnepség alkalmából. 2025. október 12., vasárnap (a Német Kultúra Évtizede 8. napja) 11 óra: Assisi Szent Ferenc római katolikus templom, Szászkabánya: Búcsús szentmise, celebrálja msgr. Johann Dirschl, általános helynök (Temesvár). 12 óra, a templom melletti tér, Szászkabánya: kulturális műsor a Gute Laune = Jókedv német néptánccsoport (Szatmárnémeti, vezető: Karl Heinz Rindfleisch) és az Enzian Tárnics néptánccsoport (Resicabánya, vezetők: Marianne és Nelu Florea) előadásában. Díszvendégek: német tánccsoportok Tirolból (Ausztria), Bajorországból (Németország) és Dél-Tirolból (Olaszország), koordinátor: Klaus Demar. 13 óra – Victor Tăutu Kulturális Központ és Múzeumi Gyűjtemény, Sasca Montană: Ismerjük meg a Bánsági-hegyvidéket – látogatás a helyi múzeumi gyűjteményekhez és a művészeti galériába. 2025. október 12., vasárnap (8. nap) 16 óra – a Szentháromság római katolikus templom előtti tér, Stájerlak – Anina: A 19. Steierdorfi Fúvószenekari Fesztivál – fúvószenei koncert. 16.30 óra: a Német Fórum székháza, Stájerlak – Anina: A 19. Steierdorfi Fúvószenekari Fesztivál – kulturális program a résztvevő együttesek közreműködésével. Fellépnek a német tánccsoportok Tirolból (Ausztria), Bajorországból (Németország) és Dél-Tirolból (Olaszország), koordinátor: Klaus Demar. 2025. október 14., kedd (a Német Kultúra Évtizede 9. napja) 11.30 óra – Mihai Eminescu Régi Színház Kulturális Központ és Múzeumkomplexum – a Krassó földje Néprajzi Múzeum székhelye, Oravicabánya: Nikolaus Lenau (Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, *1802. augusztus 13., Csatád / ma Lenauheim – †1850. augusztus 22., Oberdöbling, Bécs mellett): költői és zenei megemlékezés az osztrák költő halálának 175. évfordulója alkalmából, aki a Bánságban született. Résztvevők: dr. Ionel Bota, Erwin Josef Țigla és Elena Cozâltea tanárnő. 15 óra a Krassó-Szörény Megyei Kulturális Igazgatóság Galériája, Resicabánya: 80 éve kezdődött a németek deportálása az egykori Szovjetunióba. Dokumentumkiállítás megnyitója az archívumokból, a bukaresti Külügyminisztérium támogatásával. Zenei közjáték: Intermezzo vokál-instrumentális együttes (vezető: Lucian Duca).17.30 óra – Frédéric Ozanam Szociális Központ, Resicabánya: 25 éve állították fel Resicabányán a németek deportálásának emlékművét az egykori Szovjetunióba. Dokumentumkiállítás „30 éve áll a resicai emlékmű” témában. Zenei közjáték: „Franz Stürmer” kórus, Resicabánya (karnagy: Elena Cozâltea tanárnő). 2025. október 17., péntek (a Német Kultúra Évtizede 10. napja) 12 óra – Frédéric Ozanam Szociális Központ, Resicabánya: Találkozás a történelemmel és a német nyelvvel. Dokumentumkiállítás megnyitója a bánsági sváboknak és a Bánsági-hegyvidék német közösségének szentelve, a FORUMOST, valamint az augsburgi egyetem Közép-, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatási és Együttműködési Központja szervezésében. Résztvevők: Prof. Dr. Alfred Wildfeuer (Augsburg) és Dr. Sebastian Franz (Heidelberg). Zenei program: Franz Stürmer kórus (karnagy: Elena Cozâltea tanárnő), Intermezzo együttes (vezető: Lucian Duca), Marianne & Petru Chirilovici duó, valamint a Resicza együttes (vezető: Iuliu Fazakas) – mind Resicabányáról. 17.30 óra – Babeș–Bolyai Tudományegyetem resicabányai központjának előcsarnoka: Az Etnic 2025 / Egy tábla című nemzetközi részvételű megyei filatéliai kiállítás megnyitója. Zenei program: Franz Stürmer kórus (karnagy: Elena Cozâltea tanárnő), Intermezzo együttes (vezető: Lucian Duca), Marianne & Petru Chirilovici duó, valamint a Resicza együttes (vezető: Iuliu Fazakas) – mind Resicabányáról. Ezt követően német néptáncbemutató a Enzian = Tárnics tánccsoport előadásában (vezetők: Marianne és Nelu Florea, Resicabánya). Ünnepélyes zárása a Német Kultúra Évtizede XXXV. kiadásának a Bánsági-hegyvidéken.