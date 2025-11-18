Adventi koszorúkészítés Arad megyében

Az adventi időszak talán a legszebb és legmeghittebb ünnepe az évnek, amelyet a várakozás, a készülődés és az elcsendesedés jellemez. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete és a Pro Identitas Egyesület adventi koszorúkészítő foglalkozást szervez megyeszerte a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, amely révén a helyi magyar közösségek együtt hangolódhatnak az ünnepre.

A program keretén belül 1250 adventi koszorúhoz szükséges alapanyagot juttatunk ki számos Arad megyei településre.

A foglalkozásokra az alábbi településeken kerül sor, amelyekre a helyi közösségi vezetőknél lehet jelentkezni:

Arad

• Az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének székháza (Episcopiei utca 32.), november 26., szerda, 15.00–19.30 között. A foglalkozásra előzetes jelentkezés szükséges az alábbi telefonszámok egyikén: 0728-968-056, 0257-250-627.

• Mosóczy-telep – Református Egyházközség (Antim Ivireanu utca 6.), ifiterem, november 22., szombat, 10.00–13.00.

• Belvárosi református egyházközség (Mihai Eminescu utca 33.), imaterem, november 22., szombat, 18 óra.

• Belvárosi baptista gyülekezet (Vârful cu Dor utca 35.), imaterem, november 24., hétfő, 18 óra.

• Gáji református egyházközség (Dunarii utca 14.), imaház, november 25., kedd, 18 óra.

• Mikelakai katolikus egyház (Calea Radnei 121.), plébánia, november 26., szerda, 17 óra.

• Belvárosi evangélikus egyházközség (Blajului utca 2.), imaterem, november 27., csütörtök, 17 óra.

• Mosóczy-telep, római katolikus egyház (Petru Rares utca 32.), hittanterem, november 27–28., csürtörtök–péntek, 16 óra.

• Gáji katolikus egyház (Bogdan Voievod utca 3.), pasztorációs központ, november 28., péntek, 16.00–20.00.

• Ségai római katolikus egyház (Calea Aurel Valicu 127–131.), a plébánia nagyterme, november 28., péntek, 16 óra.

• Bárka Keresztyén Gyülekezet, a Bárka Egyesület terme, november 28., péntek, 17 óra.

• Belvárosi római katolikus egyház (Lucian Blaga utca 2.), hittanterem, november 29., szombat, 15.00–17.00.

***

Ágya, református parókia, november 22., szombat, 17 óra. További információért keressék Pap Arnoldot.

Majláthfalva, RMDSZ-székház, november 22., szombat, 16 óra. További információért keressék Andresz Józsefet.

Fazekasvarsánd, evangélikus-lutheránus parókia, november 23., vasárnap, 12 óra. További információért keressék Borháci Dávidot.

Tornya, katolikus parókia, november 23., vasárnap, 15 óra. További információért keressék Tóth Piroskát.

Nagyiratos, kultúrotthon, november 23., vasárnap, 16 óra. További információért keressék Nagy Tivadart.

Nagyvarjas, kultúrotthon, november 23., vasárnap, 15 óra. További információért keressék Nagy Tivadart.

Szentpál, kultúrotthon, november 23., vasárnap, 15 óra. További információért keressék Gál Tibort.

Angyalkút, református imaterem, november 26., szerda, 19 óra. További információért keressék Ökrös Annamáriát.

Borosjenő, katolikus parókia, november 27., csütörtök, 17 óra. További információért keressék Czuth Rozáliát.

Borossebes, református parókia, november 27., csütörtök, 17:30. További információért keressék Mellák Istvánt.

Kisiratos, kultúrotthon, november 27., csütörtök, 18 óra. További információért keressék Andó Lászlót.

Kürtös, katolikus templom, november 27., csütörtök, 18 óra. További információért keressék Andó Lászlót.

Kisjenő-Erdőhegy, RMDSZ-székház, november 28., péntek, 17 óra. További információért keressék Bíró Zoltánt.

Pécska, Ormós Zsigmond Általános Iskola pincehelyisége, november 28., péntek, 18 óra. További információért keressék Kocsik Imrét.

Zimándköz, kultúrotthon, november 28., szombat, 18 óra. További információért keressék Balog Erikát.

Kispereg, RMDSZ-iroda, november 28., péntek, 17 óra. További információért keressék Orth Norbertet.

Feketegyarmat, Ifjúsági terem, november 29., szombat, 16 óra. További információért keressék Hégely Leventét.

Sofronya, kultúrotthon, november 29., szombat, 16.30. További információért keressék Cseh Veronikát.

Gyorok, ménesi kultúrotthon, november 29., szombat, 17.30 óra. További információért keressék Kovács Hajnalkát.

Szapáryliget, Ifjúsági ház, november 29., szombat, 16 óra. További információért keressék Curec Ritát.

Zimándújfalu, kultúrotthon, november 29., szombat, 17 óra. További információért keressék Czernák Endrét.

Szentleányfalva, református parókia, november 29., szombat, 18 óra. További információért keressék Tesler Juliannát.

(A lista bővül.)

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy együtt hangolódjunk az ünnepre, hiszen az együtt alkotás öröme még szebbé, családiasabbá teszi az adventi várakozás időszakát!

A programot felnőtteknek ajánljuk. A gyertyákat, a koszorúalapot, illetve a díszeket (tobozok, fahéjrúd, szárított növények stb.) mi biztosítjuk. A résztvevőknek csupán fenyőágat kell otthonról hozniuk, valamint szalagokat vagy más, általunk nem biztosított díszeket.