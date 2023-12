Jól sikerült nótaest Zimándújfalun

Szombaton a zimándújfalui kultúrotthonban 19 órakor kezdődött a hagyományos karácsonyi nótaest, a színpadon elhelyezett férfi és női bábu társaságában Zsámbok Mária köszöntötte a mintegy 150 résztvevőt.

„Nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket és a nótázni vágyókat egyaránt. Neveket nem említek, mert a felsorolásból valaki kimaradhat. Böjte Csaba atya, aki az általa nevelt gyermekekkel számos programon lépett fel, azt üzeni: mindenki a maga környezetében legyen Szent József, és találja meg a neki való feladatot a közösségében, ahogyan ma mi is tesszük. Az RMDSZ-es tanácsosok jóvoltából, Zimándújfalu község és a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatásával újra meghitt, élményekben gazdag estét tölthetünk el együtt.

A nyelvünk, a magyar nóta, a néptánc, a hagyományaink addig élnek, ameddig van, aki a nyelvet beszélje, megtartsa, és ápolja, továbbadja a fiatal generációknak. Ezek mind a mi örökségeink, ezért kincsként kell értékelnünk őket. Szerencsés helyzetben vagyunk, és legyünk büszkék arra, hogy nem csupán ápoltuk és továbbadtuk hagyományainkat, a Borostyán Egyesület lelkes csapatának köszönhetően a nótaestjeinkkel új hagyományt is teremtettünk. A néhai Emberbál hagyományára, a közös szilveszterezésekre alapoztuk, mert rájöttünk, hogy a közösségnek ereje van, az helyettesíthet egy családtagot vagy barátot. Legyenek továbbra is büszkék az őseinktől kapott anyanyelvünkre és hagyományainkra, amelyek továbbra is legyenek részei az életünknek. Bizonyára ismerik a közmondást, miszerint a magyar nóta összekovácsolja az embereket. Másokhoz hasonlóan nekünk is összefogásra van, lesz szükségünk most és a jövőben is.

Rajtunk kívül, a magunk értékeit senki nem fogja megbecsülni, azt nekünk kell megtennünk, ahogy a nagyszüleink és a szüleink is megtették, olvasták a népmeséinket, akár kisebb összejöveteleken is gyakorolták. Hozzátok el tehát ti is a gyermekeiteket a bálokba, a nótaestekre, ahol a hangsúly: megmaradni, részesei lenni az anyanyelvű kultúránknak. Mindenkinek megköszönöm az áldozatos munkát, az anyagi és a szellemi hozzájárulását, amivel a jövő generációikba ültetjük kultúránknak a magvait.”

A Csillagvár ragyogása

A színpadra felsorakozott elemi iskolások és óvodások egy-egy versikével, mondókával köszöntötték a résztvevőket, majd zimándújfalui Csillagvár néptánccsoport – Körömi Mirjám, Hegyes Rájen, Angerer Noémi, Hegyes Brandon, Rüst Mónika, Pop Filip, Nikó Maja, Herbei Dávid, Gyüre Vanda, Nagy Alan, Monoki Kira, Benedek Roland – fellépése következett, Zámbori Renáta vezetésével.

Ezt követően a nagyok moderntánccsoportja szórakoztatta a közönséget: Monica Mureşan tanár vezetésével, Gyüre Vanda, Nikó Maja, Szabó Kira, Szász Sara, Streangă Maria és Monoki Kira táncai kiérdemelték a vastapsot.

Utánuk a kicsik moderntánccsoportja mutatta meg rátermettségét: Körömi Mirjam, Körömi Zoé, Herbei Hanna, Odobasa Larissa, Ádám Indi, Manea Alexandra, Balogh Vanessa, Mntgean Omina, Otlăcan Maria, Stanciu Zsófia, Varga Jessica és Nistor Ilona.

Vendégművészek fellépése

A néptánc-, illetve moderntáncbemutató után a vendégek, Bíró Éva Csíkmadarasról, Szilágyi Sándor Marosvásárhelyről, Juhász Adrienn Kecskemétről, valamint Szőcs Lőrinc és zenekara kedveskedtek a közönségnek egy csokorra való magyar nótával.

A karácsonyi verseket szavaló kicsinyek a községbeli hívek gyermekei voltak, akiknek egy része Aradon vagy Andrei Şagunán, illetve Zimándújfalun tanul. A gyermekek többsége a Csillagvár néptánccsoport tagja, kiegészülve más elemi iskolás gyermekkel, mindannyian a községbeli római katolikus egyházhoz tartoznak.

Amikor elkezdődött a nótaest, elkezdték felszolgálni a sült kolbászt. Az előadás mintegy három órát tartott, utána a résztvevők nótáztak. A sokévi hagyományra visszatekintő nótaest a koronavírus-járvány miatt három év kihagyás után jöhetett létre.

Az RMDSZ-es községi tanácsosoknak a közbenjárására, a községi tanács és a polgármesteri hivatal támogatásával, karácsony másodnapján újraélesztették a szép hagyományt, amiért köszönet jár a szervezőknek, a támogatóknak, illetve a résztvevőknek egyaránt.